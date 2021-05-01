Минздрав Британии организовал вечеринку для 3000 человек. Оказывается, все в рамках эксперимента

В пятницу, 30 апреля, толпа "тусовщиков" собралась на северо-западе Англии, чтобы принять участие в дискотеке, организованной британским правительством, пишет CNN.
3000 ливерпульцев приняли участие в вечеринке, которую устроило британское правительство в рамках эксперимента министерства здравоохранения. Цель - исследовать распространение коронавируса на подобных мероприятиях, если все гости приходят с отрицательным тестом.
Принять участие в эксперименте могли только жители агломерации Ливерпуля, при условии, что они в настоящее время не имеют типичных для коронавируса симптомов.
Всех участников проверяли на Covid-19 на входе, в помещении брались образцы воздуха.
Для посетителей вечеринки было еще несколько правил - никаких масок для лица, и никакого дистанцирования. На пятый день всем необходимо будет сдать тест, чтобы организаторы могли отследить случаи заражения.
Еще одна контрольная дискотека проходит здесь же вечером в субботу, 1 мая. В ней должны принять участие до 5 тысяч человек. Но самый крупный эксперимент пройдет 15 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне, где в присутствии зрителей пройдет финал Кубка Англии по футболу.