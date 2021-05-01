В Латвии ищут людей: посмотрите на фото - может, вы что-то знаете о них

При посредничестве популярной российской передачи "Жди меня" своих родных и друзей, которые могут проживать на территории Латвии, ищут их близкие и знакомые. Посмотрите на фото - может, вам что-то известно об этих людях?
Людмила ищет своего отца. "Родители развелись, когда мне был годик. Отец - Кравцов Юрий 1958 г. р."
Анна Николаева ищет двоюродного брата Антона Анатольевича Гармаша 1985 г. р.
Айнар ищет своего отца Николая Семенова 1959 г. р. "Отец ушел от нас. Очень хочу его найти".
Своего друга Виктора Фрицевича Карстена 1966 г. р. ищет Алена. "Последная встреча была в 1991 году".
Валерия Петровича Митина ищет сестра Галина.
Иосифа Ивановича Кравченко 1958 г. р. ищет дочь Любовь. "Отец может проживать в г. Айзкраукле".
Свою сестру по отцу Дану 1971 г. р., которая проживает в г. Огре, ищет Леся (Лесиа).
Татьяну Аведиковну Галоян 1977 г. р., которая проживает в Риге, ищет сестра по отцу Зинаида.
Шувцана Алексея 1964 г. р. ищет дочь Надежда. "Очень хочу найти отца".
Виктория ищет свою маму - Инессу Эвалдовну Грюби. "После развода детей забрал отец.Тогда мне было 2,5 годика".
Василия Захаровича Сербула 1953 г. р.ищет дочь Наталия. "Последная встреча с отцом была в1996 году".
Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.
Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.
Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.