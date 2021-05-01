В Латвии ищут людей: посмотрите на фото - может, вы что-то знаете о них

Людмила ищет своего отца. "Родители развелись, когда мне был годик. Отец - Кравцов Юрий 1958 г. р."

ФОТО: Фото из личного ахива

Анна Николаева ищет двоюродного брата Антона Анатольевича Гармаша 1985 г. р.

ФОТО: Фото из личного архива

Айнар ищет своего отца Николая Семенова 1959 г. р. "Отец ушел от нас. Очень хочу его найти".

ФОТО: Фото из личного архива

Своего друга Виктора Фрицевича Карстена 1966 г. р. ищет Алена. "Последная встреча была в 1991 году".

ФОТО: Фото из личного архива

Валерия Петровича Митина ищет сестра Галина.

ФОТО: Фото из личного архива

Иосифа Ивановича Кравченко 1958 г. р. ищет дочь Любовь. "Отец может проживать в г. Айзкраукле".

ФОТО: Фото из личного архива

Свою сестру по отцу Дану 1971 г. р., которая проживает в г. Огре, ищет Леся (Лесиа).

ФОТО: Фото из личного архива

Татьяну Аведиковну Галоян 1977 г. р., которая проживает в Риге, ищет сестра по отцу Зинаида.

ФОТО: Фото из личного архива

Шувцана Алексея 1964 г. р. ищет дочь Надежда. "Очень хочу найти отца".

ФОТО: Фото из личного архива

Виктория ищет свою маму - Инессу Эвалдовну Грюби . "После развода детей забрал отец.Тогда мне было 2,5 годика".

ФОТО: Фото из личного архива

Василия Захаровича Сербула 1953 г. р. ищет дочь Наталия. "Последная встреча с отцом была в1996 году".

ФОТО: Фото из личного архива

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.