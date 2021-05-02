Вс, 2.05.2021
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Президент и премьер Латвии поздравили православных и старообрядцев с Пасхой

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил православных с Пасхой, призвав людей не предаваться унынию и помнить о ближних. К поздравлениям присоединились президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш. 

"Пасха Христова - победа Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа над смертью, утверждение жизни и светлой радости; праздник соединения людей с Богом. Невозможно умолчать, чтобы не приветствовать друг друга в мире и любви, как не радоваться, не торжествовать нам в память такого величайшего события", - пишет митрополит в пасхальном послании.

"Наше Пасхальное торжество - это просвещение верою и добрыми делами. Наш праздник - быть со Христом и любить Его - любить и ближних. Господь и Спаситель наш Иисус Христос завещал нам: "Мир Мой даю Вам… любите друг друга"", - напоминает он верующим.

Также митрополит православной церкви призвал не предаваться унынию, как бы трудно не было нам сегодня, и видеть надежду, которую несет с собой Воскресение Христа.

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш поздравили православных и старообрядцев Латвии с Пасхой в Twitter. Президент пожелал людям мирного, полного светлых мыслей и радости праздника.

"Поздравляем православных и старообрядцев Латвии с Пасхой! Мирного праздника Воскресения Христова!" - написал в своем послании Кариньш.

В этом году католики, лютеране и баптисты праздновали Пасху 4 и 5 апреля, а православные и старообрядцы отмечают ее сегодня, 2 мая.

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