Латвийский YouTube-канал "И Грянул Грэм" собрал 100 000 подписчиков. В чем секрет успеха?

Вадим Радионов в беседе с RUS TVNET раскрыл, в чем секрет успеха канала.

Оперативность и только органический охват. "Мы не использовали никаких рекламных инструментов для продвижения канала – все это за счет органического охвата. Когда мы начинали "Грэм" у нас было понимание, что мы хотим работать как СМИ, при этом нужно было найти модель, которая позволяла бы делать это небольшими ресурсами. Мы сделали ставку на оперативность, интерактивность и эксклюзивность – когда что-то происходит нам не требуется много времени, чтобы собраться и выйти в эфир. Если мы не успеваем приехать в студию – можем выйти в эфир из дома".

Отказ от нецензурной лексики. Несмотря на то, что в YouTube довольно часто используют ненормативную лексику, авторы "Грэма" сознательно отказались использовать ее своих эфирах: "Матное слово у нас в стримах прозвучало всего лишь раз. Один гость, описывая ситуацию, не сдержал эмоций. Кстати, ему за это досталось от комментаторов – у нас в чате, в основном, интеллигентные люди. И поэтому мы рады, что в нашем эфире дискуссии между сторонниками кардинально противоположных взглядов проходят в основном в конструктивном ключе".

Радийный формат. "Мы также решили опробовать в YouTube классические радийные форматы – интерактивы со звонками в студию. Правда учитывая, что YouTube - это международная площадка, а наши зрители живут в разных странах, одним телефоном дело не ограничилось – мы подключили всевозможные приложения от Vaiber до Telegram, чтобы у людей была возможность звонить в эфир. И это сработало: мы принимает звонки из самых разных стран и слышим живые голоса: "Привет, я из Сиднея", "Здравствуйте, я из Новосибирска", "Это Янис из Риги". То есть границ нет от слова совсем и люди могут обмениваться своими мнениями не только текстовыми сообщениями в чате. Все гораздо веселее".

Международная цитируемость. "За этот год нас цитировали многие международные СМИ и блогеры. Не все, кстати, делали это корректно. Так, например, режиссер Никита Михалков взял фрагмент нашего интервью в свою программу "БесогонTV", но при этом его редакторы замазали наши логотипы. Владимир Соловьев в этом смысле был честнее – в его программы и в YouTube и на "России -1" мы побывали несколько раз, логотип при этом был виден. Также нас препарировали в эфире "60 минут", которые ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева. В целом же ссылаются на интервью довольно корректно, особых проблем с этим не было".