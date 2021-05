Депутат Сейма Спруде распространяет теории заговора о вакцинах и Covid-19

В США умерли 1,78% людей, у которых был диагностирован Covid-19. В Латвии, согласно информации Our World in Data, эта доля выше - 1,82%. Однако на веб-сайте подчеркивается, что инфекция и болезнь часто не подтверждаются тестом на Covid-19, поэтому фактическая пропорция может варьироваться. Эта цифра также меняется со временем и варьируется от страны к стране.

Это неправда. Все вакцины прошли стандартные процедуры тестирования перед тем, как стать доступными для использования. В отношении вакцин, используемых в Латвии, были опубликованы результаты клинических испытаний последней, третьей, фазы, проведенных до утверждения препарата. Исследование Pfizer / BioNTech было опубликовано в New England Journal of Medicine. В нем приняли участие более 43 тысяч человек. В исследовании вакцины AstraZeneca участвовало 23 000 человек, результаты были опубликованы в The Lancet. Также в исследовании вакцины Moderna, опубликованном в New England Journal of Medicine, приняли участие 30 тысяч человек. Затем вакцины были протестированы и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.