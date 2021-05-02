Депутат Сейма Спруде распространяет теории заговора о вакцинах и Covid-19

В США умерли 1,78% людей, у которых был диагностирован Covid-19. В Латвии, согласно информации Our World in Data, эта доля выше - 1,82%. Однако на веб-сайте подчеркивается, что инфекция и болезнь часто не подтверждаются тестом на Covid-19, поэтому фактическая пропорция может варьироваться. Эта цифра также меняется со временем и варьируется от страны к стране.

"Технология генной терапии, которая в вак(инах mRNS, не была запущена на рынок по лучшим принципам безопасности, но так как у них миллиарды долларов государственного финансирования, я уверен, что они придумали, как это сделать". 11

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Re:Check не раз писал, что вакцина Covid-19 не является генной терапией. Вакцина не способна вмешиваться в человеческие гены, потому что введенная мРНК не может проникнуть в ядро ​​клетки. Как пояснили в Государственном агентстве по лекарствам (ZVA), генная терапия используется для лечения врожденных заболеваний или заболеваний, вызванных пожизненными мутациями, как, например, в случае с раком. В свою очередь вакцинация не может вызвать генетических изменений. CDC также опубликовал опровержение мифа о том, что вакцина может влиять на гены.

"Мы понятия не имеем, что этот продукт сделает с телом любого человека через месяцы или годы". 11

Скорее неправда - утверждение содержит лишь долю правду, однако не приняты во внимание важные факты и / или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение или приводится вне из контекста

​Re:Check уже и ранее писал об опасениях по поводу долгосрочного воздействия вакцин. В то время профессор инфекционных болезней Рижского университета им. Страдиня Анжелика Круминя отметила: "В течение многих лет мы получали столько вакцин против гриппа, пневмококковой инфекции и дифтерии, и мы регулярно делаем ревакцинацию против клещевого энцефалита. Тогда бы уже появились сообщения и об этих вакцинах - о далекоидущих побочных эффектах. Таких сообщений нет". Один из изобретателей ротавирусной вакцины и член Консультативного комитета по вакцинам Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Пол Офит также объяснил, что даже самые ужасные побочные эффекты проявляются в течение шести недель. Поэтому и вакцины для более широкого использования регистрировались после того, как участники находились под наблюдением в течение как минимум двух месяцев.

"Большинство вак(инированных не знают, что, поскольку эти продукты все еще находятся на стадии клинических испытаний, любой, кто получает вак(ину, становится участником этого клинического испытания". 11

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение