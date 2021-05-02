Депутат Сейма Спруде распространяет теории заговора о вакцинах и Covid-19

ZVA поясняло ранее, что исследования и мониторинг безопасности лекарств обычно продолжаются и после того, как они были зарегистрированы. В случае вакцин против Covid-19 здоровье участников будет контролироваться в течение как минимум двух лет после второй дозы вакцины, что позволит, например, определить, как долго сохраняется иммунитет. Также ведутся исследования с участием детей.
"Они просто не знают, то есть у них нет ни малейшего представления, могут ли произведенные ими вак(ины вызвать тот самый цитокиновый шторм".
Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение
Опасения по поводу вызванных вакцинами цитокиновых штормов также опровергались Re:Check в прошлом. В ZVA ранее объясняли, что цитокин - это белок, который естественным образом выделяется организмом человека и служит сигнальной молекулой, помогая клеткам в организме связываться друг с другом. Цитокины выполняют разные функции, но одна из самых важных - это создание иммунного ответа на инфекции. Высвобождение цитокинов - часть защитной реакции, но иногда реакция может быть настолько серьезной, что вредна для человека. Однако таких проблем не наблюдалось в исследованиях на людях или животных или при вакцинации людей после утверждения вакцины. К концу апреля во всем мире было вакцинировано более миллиарда доз вакцины против Covid-19.
"ВАК(ИНЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ПЕРЕДАЧУ ИЛИ ЗАРАЖЕНИЕ"
Скорее неправда - утверждение содержит лишь долю правду, однако не приняты во внимание важные факты и / или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение или приводится вне из контекста
Первоначальная цель исследований вакцины заключалась в том, чтобы убедиться, что вакцины снижают количество подтвержденных случаев заболевания. Польза, на которую надеялись, состоит в том, что люди не болеют тяжело, не попадают в больницу и не умирают. Однако вопрос о том, уменьшают ли вакцины инфицирование в целом и передачу вируса, все еще изучается. Исследование более девяти тысяч врачей в Израиле показало, что вакцина Pfizer / BioNTech снижает заражаемость на 75%. CDC, со своей стороны, опубликовал исследование с участием почти четырех тысяч медицинских работников. После получения вакцин Moderna или Pfizer / BioNTech количество инфекций снизилось на 90%. BBC также сообщает об исследовании, которое показало, что уже через две недели после получения первой вакцины Pfizer / BioNTech или AstraZeneca вероятность заражения члена семьи была почти вдвое ниже.
"ФАУЧИ И ЕЩЕ ШЕСТЕРЫМ ИЗ NAISI ПРИНАДЛЕЖИТ ПАТЕНТ НА ВАК(ИНУ MODERNA"
Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение
Энтони Фаучи - главный инфектолог в США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). Аналогичное утверждение о том, что Фаучи владеет половиной вакцин Moderna от Covid-19, стало популярным в Соединенных Штатах. Это было проверено специалистами по проверке фактов Dispatch - они пришли к выводу, что это неправда.
Когда Moderna в прошлом году начала разработку вакцины против Covid-19, ее поддержали научные партнеры в правительстве США. В январе 2020 года ученые из Национального института здоровья (NIH) разработали молекулу, необходимую для современной вакцины, чтобы вызвать иммунный ответ человека на вирус, сообщает The Washington Post. Издание Axios сообщило, что NIH претендует на право собственности на патент на вакцину. Заявку на патент также подали четыре ученых института, пишет СМИ. Но Фаучи не входит в число этих исследователей.
Мы позвонили Спруде и спросили, проверяла ли она факты поста и почему она распространяет ложную информацию. Она ответила, что пост "соответствует моим убеждениям". Мы также попытались выяснить, какими были доказательства Спруде, например, утверждения о том, что вакцина - это генная терапия, но она сказала, что для подготовки ответов на конкретные вопросы потребуется больше времени. Однако ответить она не пообещала: "Если у меня будет время и если вопросы действительно будут обоснованными, что я действительно хотела бы обсудить, то мы сможем". Re:Check вечером 28 апреля отправил депутату по электронной почте детальные вопросы, но на момент публикации ответов она не прислала.