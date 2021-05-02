Вс, 2.05.2021
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Кришьянис Кариньш

Депутат Сейма Спруде распространяет теории заговора о вакцинах и Covid-19

Карина Спруде ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Депутат Сейма Карина Спруде (была избрана от KPV LV) в своем профиле в Facebook распространяет ложные утверждения о Covid-19 и вакцинах. Она опубликовала пост, в котором повторяются неоднократно опровергнутые теории заговора о том, что вакцины - это генная терапия, якобы вызывающая смерть, а Covid-19 не такое уж и опасное заболевание, как утверждают. На вопрос, почему она распространяет ложную информацию, Спруде ответила, что опубликованное соответствует ее убеждениям.

Пост Спруде - это перевод статьи, опубликованной на английском языке. В ней намеренно изменены слова Covid и вакцина, поскольку автоматизированные системы Facebook обращают на них внимание, чтобы обнаружить потенциально ложный контент. В публикации Спруде говорится (сохранено оригинальное написание):

"VAERS зарегистрировала более 2200 смертей от (ovid вак)ин, а также около 60 000 нежелательных последствий".

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Re:Check несколько раз писал о базе данных Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) и о том, как она используется для дезинформации. База данных поддерживается Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но сообщения может публиковать кто угодно. Сам веб-сайт VAERS заявляет, что отчеты не могут использоваться для определения того, были ли и какие побочные эффекты вызваны вакциной: "Сообщения могут содержать неполную, ложную, случайную или непроверяемую информацию". На веб-сайте подчеркивается, что эти проблемы "касаются, в частности, сообщений о количестве смертей.

Бывают случаи, когда люди неверно истолковывают сообщения о смерти после вакцинации как о смерти в результате вакцинации. Это неправильно".

Сообщения о случаях смерти после вакцинации расследуются CDC. По состоянию на 26 апреля, было получено 3848 сообщений, но свидетельства о смерти, вскрытия и медицинская информация не выявили доказательств того, что вакцины имели отношение к смерти, говорится на веб-сайте CDC. К 26 апреля 42% населения США получили хотя бы одну дозу вакцины, а в общей сложности было использовано более 230 миллионов доз вакцины, сообщает проект Оксфордского университета Our World in Data.

"По данным CDC (смотрите ниже в разделе Comorbidities and other conditions, то есть Сопутствующие заболевания и другие состояния), только 6% от всех смертей, приписанных (ovid, - случаи, когда (ovid, кажется, был единственным объяснением. Другими словами, уменьшите количество смертей, о которых вам сообщают в новостях, на 94%, и вы получите приблизительное количество реальных смертей от (ovid".

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Это заблуждение. На веб-сайте CDC опубликованы данные о том, какие еще болезни и проблемы со здоровьем были у людей, которые умерли с подтвержденным Covid-19. К ним относятся заболевания, вызванные Covid-19, такие как пневмония, а также такие популярные проблемы, как избыточный вес и различные сердечные заболевания. В список входит даже деменция. Данные, опубликованные в таблице, не указывают на то, что Covid-19 не был значимым и летальным фактором. Веб-сайт CDC также сообщает, что Covid-19 оказался основной причиной смерти в 92% случаев.

"У (ovid - уровень выживания 99.74%".

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

В США умерли 1,78% людей, у которых был диагностирован Covid-19. В Латвии, согласно информации Our World in Data, эта доля выше - 1,82%. Однако на веб-сайте подчеркивается, что инфекция и болезнь часто не подтверждаются тестом на Covid-19, поэтому фактическая пропорция может варьироваться. Эта цифра также меняется со временем и варьируется от страны к стране.

"Технология генной терапии, которая в вак(инах mRNS, не была запущена на рынок по лучшим принципам безопасности, но так как у них миллиарды долларов государственного финансирования, я уверен, что они придумали, как это сделать".

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Re:Check не раз писал, что вакцина Covid-19 не является генной терапией. Вакцина не способна вмешиваться в человеческие гены, потому что введенная мРНК не может проникнуть в ядро ​​клетки. Как пояснили в Государственном агентстве по лекарствам (ZVA), генная терапия используется для лечения врожденных заболеваний или заболеваний, вызванных пожизненными мутациями, как, например, в случае с раком. В свою очередь вакцинация не может вызвать генетических изменений. CDC также опубликовал опровержение мифа о том, что вакцина может влиять на гены.

"Мы понятия не имеем, что этот продукт сделает с телом любого человека через месяцы или годы".

Скорее неправда - утверждение содержит лишь долю правду, однако не приняты во внимание важные факты и / или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение или приводится вне из контекста

​Re:Check уже и ранее писал об опасениях по поводу долгосрочного воздействия вакцин. В то время профессор инфекционных болезней Рижского университета им. Страдиня Анжелика Круминя отметила: "В течение многих лет мы получали столько вакцин против гриппа, пневмококковой инфекции и дифтерии, и мы регулярно делаем ревакцинацию против клещевого энцефалита. Тогда бы уже появились сообщения и об этих вакцинах - о далекоидущих побочных эффектах. Таких сообщений нет". Один из изобретателей ротавирусной вакцины и член Консультативного комитета по вакцинам Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Пол Офит также объяснил, что даже самые ужасные побочные эффекты проявляются в течение шести недель. Поэтому и вакцины для более широкого использования регистрировались после того, как участники находились под наблюдением в течение как минимум двух месяцев.

"Большинство вак(инированных не знают, что, поскольку эти продукты все еще находятся на стадии клинических испытаний, любой, кто получает вак(ину, становится участником этого клинического испытания".

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Это неправда. Все вакцины прошли стандартные процедуры тестирования перед тем, как стать доступными для использования. В отношении вакцин, используемых в Латвии, были опубликованы результаты клинических испытаний последней, третьей, фазы, проведенных до утверждения препарата. Исследование Pfizer / BioNTech было опубликовано в New England Journal of Medicine. В нем приняли участие более 43 тысяч человек. В исследовании вакцины AstraZeneca участвовало 23 000 человек, результаты были опубликованы в The Lancet. Также в исследовании вакцины Moderna, опубликованном в New England Journal of Medicine, приняли участие 30 тысяч человек. Затем вакцины были протестированы и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

ZVA поясняло ранее, что исследования и мониторинг безопасности лекарств обычно продолжаются и после того, как они были зарегистрированы. В случае вакцин против Covid-19 здоровье участников будет контролироваться в течение как минимум двух лет после второй дозы вакцины, что позволит, например, определить, как долго сохраняется иммунитет. Также ведутся исследования с участием детей.

"Они просто не знают, то есть у них нет ни малейшего представления, могут ли произведенные ими вак(ины вызвать тот самый цитокиновый шторм".

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Опасения по поводу вызванных вакцинами цитокиновых штормов также опровергались Re:Check в прошлом. В ZVA ранее объясняли, что цитокин - это белок, который естественным образом выделяется организмом человека и служит сигнальной молекулой, помогая клеткам в организме связываться друг с другом. Цитокины выполняют разные функции, но одна из самых важных - это создание иммунного ответа на инфекции. Высвобождение цитокинов - часть защитной реакции, но иногда реакция может быть настолько серьезной, что вредна для человека. Однако таких проблем не наблюдалось в исследованиях на людях или животных или при вакцинации людей после утверждения вакцины. К концу апреля во всем мире было вакцинировано более миллиарда доз вакцины против Covid-19.

"ВАК(ИНЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ПЕРЕДАЧУ ИЛИ ЗАРАЖЕНИЕ"

​Скорее неправда - утверждение содержит лишь долю правду, однако не приняты во внимание важные факты и / или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение или приводится вне из контекста

Первоначальная цель исследований вакцины заключалась в том, чтобы убедиться, что вакцины снижают количество подтвержденных случаев заболевания. Польза, на которую надеялись, состоит в том, что люди не болеют тяжело, не попадают в больницу и не умирают. Однако вопрос о том, уменьшают ли вакцины инфицирование в целом и передачу вируса, все еще изучается. Исследование более девяти тысяч врачей в Израиле показало, что вакцина Pfizer / BioNTech снижает заражаемость на 75%. CDC, со своей стороны, опубликовал исследование с участием почти четырех тысяч медицинских работников. После получения вакцин Moderna или Pfizer / BioNTech количество инфекций снизилось на 90%. BBC также сообщает об исследовании, которое показало, что уже через две недели после получения первой вакцины Pfizer / BioNTech или AstraZeneca вероятность заражения члена семьи была почти вдвое ниже.

"ФАУЧИ И ЕЩЕ ШЕСТЕРЫМ ИЗ NAISI ПРИНАДЛЕЖИТ ПАТЕНТ НА ВАК(ИНУ MODERNA"

Неправда - утверждение не соответствует действительности, нет доказательств, автор утверждения лжет или по незнанию вводит в заблуждение

Энтони Фаучи - главный инфектолог в США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). Аналогичное утверждение о том, что Фаучи владеет половиной вакцин Moderna от Covid-19, стало популярным в Соединенных Штатах. Это было проверено специалистами по проверке фактов Dispatch - они пришли к выводу, что это неправда.

Когда Moderna в прошлом году начала разработку вакцины против Covid-19, ее поддержали научные партнеры в правительстве США. В январе 2020 года ученые из Национального института здоровья (NIH) разработали молекулу, необходимую для современной вакцины, чтобы вызвать иммунный ответ человека на вирус, сообщает The Washington Post. Издание Axios сообщило, что NIH претендует на право собственности на патент на вакцину. Заявку на патент также подали четыре ученых института, пишет СМИ. Но Фаучи не входит в число этих исследователей.

Что ответила Спруде?

Мы позвонили Спруде и спросили, проверяла ли она факты поста и почему она распространяет ложную информацию. Она ответила, что пост "соответствует моим убеждениям". Мы также попытались выяснить, какими были доказательства Спруде, например, утверждения о том, что вакцина - это генная терапия, но она сказала, что для подготовки ответов на конкретные вопросы потребуется больше времени. Однако ответить она не пообещала: "Если у меня будет время и если вопросы действительно будут обоснованными, что я действительно хотела бы обсудить, то мы сможем". Re:Check вечером 28 апреля отправил депутату по электронной почте детальные вопросы, но на момент публикации ответов она не прислала.

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