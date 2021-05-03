Как девочка с альбинизмом из китайского приюта стала моделью для Vogue

В модельном бизнесе выглядеть иначе - благословение, а не проклятие, и это дает мне платформу для привлечения внимания к альбинизму. Съемка для обувного бренда Kurt Geiger была прекрасной возможностью продемонстрировать мои особенности. Мне позволили выбрать стиль и направление съемки вместе с моей сестрой, поскольку фотограф не мог находиться в студии из-за коронавирусных ограничений. Это помогло мне раскрыть мой образ так, как я хотела, и я очень горжусь результатом.

Конечно, по-прежнему существуют худощавые модели под два метра ростом, однако сейчас люди с инвалидностью или особенностями развития появляются на страницах журналов все чаще, и это прекрасно, но это должно войти в норму. Часто к моделям с альбинизмом применяют стереотипы, привлекая их к съемкам в образе ангелов или привидений. Это вгоняет меня в тоску еще и потому, что подобный подход усиливает предрассудки, которые ставят под угрозу жизни детей с альбинизмом в таких странах, как Танзания и Малави.

ФОТО: Kurt Geiger

ФОТО: Marcel Schwab

Мой альбинизм означает, что у меня только около 10% зрения, я не могу смотреть на прямой источник света, потому что от этого у меня начинают болеть глаза. Иногда на съемках используют яркий свет, тогда я спрашиваю, можно ли ненадолго закрыть глаза или сделать свет помягче. Или же я говорю: "Хорошо, вы можете сделать три фотографии со вспышкой, когда мои глаза широко открыты, но не более того".

Вначале им может показаться, что это трудно, но позже, сделав первый снимок, они говорят "вау" и остаются довольны результатом. Мое агентство говорит клиентам: если вы не можете выполнить эти условия, Сюэли не сможет работать с вами. Для них важно, чтобы мне было комфортно.

ФОТО: Rob Jansen

Люди говорят мне, что мое нарушение зрения дает мне возможность посмотреть на вещи по-иному: я вижу детали, на которые другие не обращают внимания. Это помогает мне меньше заботиться о традиционном понятии красоты. Возможно, из-за того, что я не всегда могу все видеть четко, я стараюсь концентрироваться на голосах и мыслях людей. Для меня важнее красота их внутреннего мира.

Мне нравится работать моделью, потому что я люблю знакомиться с новыми людьми, практиковать свой английский и наблюдать за тем, как окружающим нравятся мои фотографии. Я хочу использовать карьеру модели в качестве платформы для освещения проблемы альбинизма, я хочу донести, что альбинизм - это генетическое заболевание, а не проклятие. Правильнее говорить "человек с альбинизмом", потому что "альбинос" звучит так, как будто определяет вас как личность.

ФОТО: Anne Weidinger

Люди говорят, что я должна принять и отпустить свое прошлое, но я с этим не согласна. На мой взгляд, важно понимать, что произошло и почему, но необязательно принимать это. Я не смирюсь с тем, что детей убивают из-за того, что они рождаются с альбинизмом. Я хочу изменить мир.

Я хочу, чтобы дети с альбинизмом или любой другой формой инвалидности или отличия знали, что они могут делать все, что хочется. Что касается меня, я в чем-то отличаюсь, а в чем-то такая же, как все. Я люблю спорт и скалолазание и могу делать это не хуже, чем все остальные. Люди могут говорить, что у вас ничего не выйдет, но это не так - у вас все получится, стоит только попробовать.