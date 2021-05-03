Пн, 3.05.2021
За день в службу по всей Латвии поступает 2500-3000 звонков. В зависимости от дня недели. Бывают дни, когда и намного больше. Если что-то чрезвычайное случилось в стране, звонков в тот день будет гораздо больше. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
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В систему секретной информации будут включены данные о псевдонимах людей, имуществе и связях с преступниками

Полицейский. Иллюстрация ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство внутренних дел (МВД) продолжает работу по внедрению Информационной системы поддержки уголовной разведки в Латвии и в настоящее время готовит проект постановления, предусматривающий объем информации, которая должна быть включена в систему, в том числе информация о псевдонимах лиц, собственности и связях с организованной преступностью.

Министерство внутренних дел подготовило проект правил, которые регулируют объем включаемой информации, порядок и условия включения и удаления.

Проект предусматривает, что актуальная и историческая информация о физических и юридических лицах, событиях, имуществе и вещах может быть включена в систему,

если есть основания полагать, что соответствующая информация может способствовать выполнению оперативной деятельности и задач в уголовном процессе.

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Система будет обрабатывать информацию о личности человека, включая псевдоним, фото человека, видео и аудиоматериалы, внешность человека, тип голоса, стиль одежды и описание одежды. Система также будет включать информацию о семейном положении, национальности, месте работы, знании языков, информацию о документах, удостоверяющих личность.

Система также сможет включать информацию о супругах, родителях человека, местах проживания и привычных местах посещения человека.

Она также может включать информацию о личных финансах, а именно финансовое положение и способ хранения средств. Также будет включена информация об образе жизни человека - пристрастиях, особых характеристиках, таких как склонность к бродяжничеству.

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Система также будет содержать информацию об оружии человека и контактах с представителями организованной преступности. Правоохранительные органы также включат информацию об имуществе человека, например, об автомобиле, средстве связи, недвижимости или платежных средствах.

Система предназначена для обработки информации о компаниях, например, о видах деятельности, учредителях, участниках, реальных бенефициарах и дочерних компаниях.

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Когда информация включена в систему, ей присваивается соответствующий статус доступа, например, информация может быть доступна всем пользователям системы.

При каждом доступе к информации система автоматически сохраняет информацию о факте доступа.

Информация, включенная в систему, будет автоматически удалена через четыре года после ее включения, если она не будет дополнена специальными условиями.

Доступ к информации будет предоставлен сотрудникам Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Службы государственных доходов.

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Между тем Государственная полиция продолжает работу по закупке разработки системы. TVNET уже сообщал, что создание системы может стоить 3,5 миллиона евро.

Система необходима для обеспечения лучшего обмена взаимной информацией и для планирования общей стратегии действий в борьбе с преступностью.

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