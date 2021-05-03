В систему секретной информации будут включены данные о псевдонимах людей, имуществе и связях с преступниками

Министерство внутренних дел подготовило проект правил, которые регулируют объем включаемой информации, порядок и условия включения и удаления.
Проект предусматривает, что актуальная и историческая информация о физических и юридических лицах, событиях, имуществе и вещах может быть включена в систему,
если есть основания полагать, что соответствующая информация может способствовать выполнению оперативной деятельности и задач в уголовном процессе.
Система будет обрабатывать информацию о личности человека, включая псевдоним, фото человека, видео и аудиоматериалы, внешность человека, тип голоса, стиль одежды и описание одежды. Система также будет включать информацию о семейном положении, национальности, месте работы, знании языков, информацию о документах, удостоверяющих личность.
Система также сможет включать информацию о супругах, родителях человека, местах проживания и привычных местах посещения человека.
Она также может включать информацию о личных финансах, а именно финансовое положение и способ хранения средств. Также будет включена информация об образе жизни человека - пристрастиях, особых характеристиках, таких как склонность к бродяжничеству.
Система также будет содержать информацию об оружии человека и контактах с представителями организованной преступности. Правоохранительные органы также включат информацию об имуществе человека, например, об автомобиле, средстве связи, недвижимости или платежных средствах.
Система предназначена для обработки информации о компаниях, например, о видах деятельности, учредителях, участниках, реальных бенефициарах и дочерних компаниях.
Когда информация включена в систему, ей присваивается соответствующий статус доступа, например, информация может быть доступна всем пользователям системы.
При каждом доступе к информации система автоматически сохраняет информацию о факте доступа.
Информация, включенная в систему, будет автоматически удалена через четыре года после ее включения, если она не будет дополнена специальными условиями.
Доступ к информации будет предоставлен сотрудникам Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Службы государственных доходов.
Между тем Государственная полиция продолжает работу по закупке разработки системы. TVNET уже сообщал, что создание системы может стоить 3,5 миллиона евро.
Система необходима для обеспечения лучшего обмена взаимной информацией и для планирования общей стратегии действий в борьбе с преступностью.