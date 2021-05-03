В систему секретной информации будут включены данные о псевдонимах людей, имуществе и связях с преступниками

Министерство внутренних дел подготовило проект правил, которые регулируют объем включаемой информации, порядок и условия включения и удаления.

Проект предусматривает, что актуальная и историческая информация о физических и юридических лицах, событиях, имуществе и вещах может быть включена в систему,

если есть основания полагать, что соответствующая информация может способствовать выполнению оперативной деятельности и задач в уголовном процессе. 15

Система будет обрабатывать информацию о личности человека, включая псевдоним, фото человека, видео и аудиоматериалы, внешность человека, тип голоса, стиль одежды и описание одежды. Система также будет включать информацию о семейном положении, национальности, месте работы, знании языков, информацию о документах, удостоверяющих личность.

Система также сможет включать информацию о супругах, родителях человека, местах проживания и привычных местах посещения человека.

Она также может включать информацию о личных финансах, а именно финансовое положение и способ хранения средств. Также будет включена информация об образе жизни человека - пристрастиях, особых характеристиках, таких как склонность к бродяжничеству. 15

Система также будет содержать информацию об оружии человека и контактах с представителями организованной преступности. Правоохранительные органы также включат информацию об имуществе человека, например, об автомобиле, средстве связи, недвижимости или платежных средствах.

Система предназначена для обработки информации о компаниях, например, о видах деятельности, учредителях, участниках, реальных бенефициарах и дочерних компаниях. 15

Когда информация включена в систему, ей присваивается соответствующий статус доступа, например, информация может быть доступна всем пользователям системы.

При каждом доступе к информации система автоматически сохраняет информацию о факте доступа.

Информация, включенная в систему, будет автоматически удалена через четыре года после ее включения, если она не будет дополнена специальными условиями.

Доступ к информации будет предоставлен сотрудникам Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Службы государственных доходов. 15

Между тем Государственная полиция продолжает работу по закупке разработки системы. TVNET уже сообщал, что создание системы может стоить 3,5 миллиона евро.