В годовщину восстановления независимости Ригу украсит композиция "Цветочная Латвия"

Атмосферу праздника в городе создаст духовой оркестр "Рига", который на ретро-трамвае побывает почти в десяти районах столицы - от Иманты до Юглы и от Кенгарагса до Саркандаугавы, радуя рижан концертами.

В этом году 4 мая предлагается онлайн-программа праздничных мероприятий, в которую вошли концерты, киносеансы и выставки, организованные столичными центрами культуры, а также марафон латвийских фильмов, организованный Латвийским национальным киноцентром.

Сегодня все желающие могут посмотреть латвийские фильмы на сайте Латвийского национального киноцентра filmas.lv, а на интернет-сайте центра культуры "Малая гильдия" будет показан документальный фильм Ромуальда Пипарса "Двойной портрет монеты".

Запланирована также обширная концертная программа. Концерты пройдут во дворце культуры ВЭФ, центрах культуры "Ритумс" и "Ильгюциемс", дворце культуры "Зиемельблазма" и др.

Программа мероприятий размещена на сайте www.kultura.riga.lv. Многие мероприятия в онлайн-формате будут доступны также после праздника.

В краях Латвии пройдут праздничные концерты

Сегодня, в День восстановления независимости Латвийской Республики, канцелярия президента Латвии в сотрудничестве с концертным агентством Latvijas кoncerti проводит праздничные концерты в краях Латвии, сообщила агентству LETA представитель агентства Ринта Бружевица.

Концерты, которые пройдут в Алое, Ауце, Лудзе, Лоне и Рое, с сегодняшнего дня до конца месяца можно посмотреть на веб-сайтах самоуправлений, страницах в Facebook и на сайте www.latvijaskoncerti.lv.

В Алое сегодня состоится концерт "Зарисовки латвийского камерного джаза", на котором выступят контрабасист Янис Рубикс и пианист Эдгар Цирулис, а в Ауце прозвучат обработки латышских народных песен и музыка Раймонда Паулса в исполнении вокальной группы Framest.

В Лудзе пройдет концерт "Южные акварели" с участием биг-бенда Латвийского радио и певца Даумантса Калниньша, которые исполнят музыку Раймонда Паулса в аранжировке Карлиса Ванагса.

В Лоне на концерте "Песни для Латвии" выступит Trio Angelicus. На концерте прозвучат произведения латышских композиторов.