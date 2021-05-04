В Мехико под поездом метро обрушился мост: погибли минимум 20 человек
В понедельник, 3 мая, в Мехико в результате частичного обрушения моста метро погибли минимум 20 человек, еще 70 человек пострадали, пишет Reuters.
В понедельник, 3 мая, в Мехико в результате частичного обрушения моста метро погибли минимум 20 человек, еще 70 человек пострадали, пишет Reuters.
34 человека были доставлены в больницу, сообщила журналистам мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.
На опубликованных в соцсетях видео видно, что на 12-й линии метро несколько вагонов упали с высоты нескольких метров и врезались друг в друга.
BREAKING: Train overhead track collapses in Mexico City; several people reported trapped pic.twitter.com/oz1TghLM4M— BNO News (@BNONews) May 4, 2021
В связи с нестабильностью позиции вагонов спасательные работы пришлось остановить, рассказала Штейнбаум.
at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx— 🥨 (@taegishrine) May 4, 2021