Вт, 4.05.2021
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В Мехико под поездом метро обрушился мост: погибли минимум 20 человек

ФОТО: AFP / Scanpix

В понедельник, 3 мая, в Мехико в результате частичного обрушения моста метро погибли минимум 20 человек, еще 70 человек пострадали, пишет Reuters.

34 человека были доставлены в больницу, сообщила журналистам мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что на 12-й линии метро несколько вагонов упали с высоты нескольких метров и врезались друг в друга.

В связи с нестабильностью позиции вагонов спасательные работы пришлось остановить, рассказала Штейнбаум.

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