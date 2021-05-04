Анатолий Лапиньш - главный дизайнер Porsche из Агенскалнса

Его знают в мире как одного из лучших дизайнеров Porsche, и рассказ о достижениях господина Лапина включен в вышедшую в конце прошлого года в Латвии книгу "Путь к совершенству. Латвийские изобретатели в мире".

Анатолий Лапиньш, известный как Тони, - урожденный рижанин. Он родился во время первой независимости Латвии - 23 мая 1930 года. Первые годы своей жизни он провел в Риге, в Агенскалнсе. После начала Второй мировой войны его семья отправилась в Польшу, а затем - в Германию. Именно в Германии, в Гамбурге, молодой и решительный мужчина начал путь к профессии своей мечты - дизайнера автомобилей.

Анатолий Лапиньш ФОТО: Porsche

Первые шаги в направлении автоспорта

Анатолий еще в раннем возрасте понял, что дизайн - его призвание, и уже в возрасте 20 лет его можно было заметить в коридорах предприятия Daimler-Benz. В 1951 году семья Лапиньшей перебралась в США, в штат Небраска. Будучи целеустремленным, амбициозным молодым человеком,

Анатолий отправился на работу в General Motors, одну из наиболее влиятельных компаний по производству автомобилей того времени. Не зная, что он болтал в лифте с главным дизайнером General Motors, Анатолий получил позицию в команде дизайнеров предприятия. 8

В 1999 году в интервью с Нормундом Авотиньшем дизайнер отметил, что американцы очень прагматичны. "Они принимают тебя на работу и наблюдают. Если ты справляешься со своими обязанностями, то можешь получить повышение. Я в течение года получил два повышения зарплаты", - сказал Лапиньш.

Первая встреча с Porsche... обогнав его

General Motors заметил созданный Анатолием дизайн и спортивный почерк, поэтому направил его в исследовательский центр Opel в Германии, где дизайнер провел четыре года. Тогда Opel искал новый, динамичный и интересный дизайн в строительстве спорткаров, и под руководством Анатолия были созданы раллийные Opel Kadett и Opel Commodore.

В 1967 и 1968 годах Лапиньш работал и над проектом секретного завода. Opel держал втайне строительство еще одного спорткара - гоночного Opel Rekord C, который был образно назван "Черной вдовой" (Schwarze Witwe). В начале разработки спортивный Opel Rekord C был назван такси, так как Лапиньш разместил на крыше автомобиля соответствующий указатель.

Анатолий Лапиньш и команда дизайнеров ФОТО: Porsche

Мощность двигателя "Черной вдовы" была вдвое больше, чем в базовой версии. На заключительном этапе соревнований в 1968 году на трассе Хоккенхейма мощный спорткар установил лучшее время круга, обогнав таких гигантов сферы, как Porsche и Chevrolet. Соревнования не удалось завершить победой, так как на следующем круге пилот Эрик Битер не сумел справиться с управлением, перевернулся и потерял место на пьедестале. На "Черной вдове" в начале своей карьеры ездил и чемпион мира в "Формуле-1" Никки Лауда.

Porsche 917/20 ФОТО: Porsche