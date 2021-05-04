Анатолий Лапиньш - главный дизайнер Porsche из Агенскалнса

Знаете ли вы, кто такой Анатолий Лапиньш? Анатолий, которого за границей знают как Анатоля Карла Лапина, - рижанин, он провел свое детство в Агенскалнсе, а в годы войны с родителями сбежал в Германию. Там Лапиньш сделал первые шаги к работе своей мечты в сфере автомобильного дизайна, позднее он переехал в США, где работал в General Motors, оттуда его направили на работу в Opel и вскоре после этого он почти на 20 лет стал главным дизайнером Porsche.
Его знают в мире как одного из лучших дизайнеров Porsche, и рассказ о достижениях господина Лапина включен в вышедшую в конце прошлого года в Латвии книгу "Путь к совершенству. Латвийские изобретатели в мире".
Анатолий Лапиньш, известный как Тони, - урожденный рижанин. Он родился во время первой независимости Латвии - 23 мая 1930 года. Первые годы своей жизни он провел в Риге, в Агенскалнсе. После начала Второй мировой войны его семья отправилась в Польшу, а затем - в Германию. Именно в Германии, в Гамбурге, молодой и решительный мужчина начал путь к профессии своей мечты - дизайнера автомобилей.
Первые шаги в направлении автоспорта
Анатолий еще в раннем возрасте понял, что дизайн - его призвание, и уже в возрасте 20 лет его можно было заметить в коридорах предприятия Daimler-Benz. В 1951 году семья Лапиньшей перебралась в США, в штат Небраска. Будучи целеустремленным, амбициозным молодым человеком,
Анатолий отправился на работу в General Motors, одну из наиболее влиятельных компаний по производству автомобилей того времени. Не зная, что он болтал в лифте с главным дизайнером General Motors, Анатолий получил позицию в команде дизайнеров предприятия.
В 1999 году в интервью с Нормундом Авотиньшем дизайнер отметил, что американцы очень прагматичны. "Они принимают тебя на работу и наблюдают. Если ты справляешься со своими обязанностями, то можешь получить повышение. Я в течение года получил два повышения зарплаты", - сказал Лапиньш.
Первая встреча с Porsche... обогнав его
General Motors заметил созданный Анатолием дизайн и спортивный почерк, поэтому направил его в исследовательский центр Opel в Германии, где дизайнер провел четыре года. Тогда Opel искал новый, динамичный и интересный дизайн в строительстве спорткаров, и под руководством Анатолия были созданы раллийные Opel Kadett и Opel Commodore.
В 1967 и 1968 годах Лапиньш работал и над проектом секретного завода. Opel держал втайне строительство еще одного спорткара - гоночного Opel Rekord C, который был образно назван "Черной вдовой" (Schwarze Witwe). В начале разработки спортивный Opel Rekord C был назван такси, так как Лапиньш разместил на крыше автомобиля соответствующий указатель.
Мощность двигателя "Черной вдовы" была вдвое больше, чем в базовой версии. На заключительном этапе соревнований в 1968 году на трассе Хоккенхейма мощный спорткар установил лучшее время круга, обогнав таких гигантов сферы, как Porsche и Chevrolet. Соревнования не удалось завершить победой, так как на следующем круге пилот Эрик Битер не сумел справиться с управлением, перевернулся и потерял место на пьедестале. На "Черной вдове" в начале своей карьеры ездил и чемпион мира в "Формуле-1" Никки Лауда.
В свою очередь, в 1971 году на 24-часовых гонках Ле-Ман на старт вышел розовый Porsche 917/20. Лапиньш выбрал для автомобиля довольно интересный цвет и оформление панелей кузова известными мясникам терминами. Автомобиль получил множество разных ярких названий, из которых "официальным" и наиболее используемым стало "Розовая свинья". По поводу облика машины можно шутить, однако никто не мог оспорить достижение Porsche 917/20, когда она показала лучший результат в квалификации. Соревнования, впрочем, оказались менее удачными, так как "Розовая свинья" выбыла из гонки в результате аварии незадолго до финиша.
От Opel GT до Porsche
В течение этих лет в исследовательском центре Opel под предводительством Лапиньша была создана еще одна значительная модель автомобиля - Opel GT. Коллекционеры сейчас считают эту машину культовой. Сам дизайнер называл машину BabyCorvette. О спортивном виде этой модели свидетельствуют широкий кузов, округленный зад и низкий, заостренный перед, дополненные открываемыми фарами. Opel GT вынудил британские спорткары казаться неловкими и хрупкими. Это была заявка на новую эру!
Анатолий, работая в сфере автопроизводства, принимал участие в большом количестве автовыставок.
Судьбоносной стала выставка 1969 года во Франкфурте, на которой Лапиньш презентовал Opel GT и совершенно случайно встретил Фердинанда (Ферри) Порше - автомобильного дизайнера и на то время члена правления Porsche.
Порше поговорил с ним, и 15 апреля 1969 года Лапиньш присоединился к команде дизайнеров производителя автомобилей, став главным дизайнером Porsche. На этой должности Лапиньш проработал до 1988 года.
Шедевр - Porsche 928
Под эгидой Porsche Анатолий провел почти 20 лет, за время которых мог гордиться несколькими удачным работами. В частности, именно он развивал серию модели G автомобиля Porsche 911, а также создал модель 924, которая позднее стала моделью 944. Однако крупнейшим шедевром конструктора считается Porsche 928, названный в свое время немецким корветом.
В марте 1977 года 928 была представлена на автомобильной выставке в Женеве. Модель одержала победу в конкурсе "Европейский автомобиль 1978 года" и стала единственной моделью Porsche, завоевавшей этот титул. К повторению достижения смог приблизиться только электрический Taycan, занявший на конкурсе в 2020 году третье место.
Плавные линии 928 и инновационные технические решения выделяли машину среди других автомобилей того времени, так как Анатолий Лапиньш всегда считал, что дизайн автомобиля должен быть как приятным глазу, так и эффективным.
Двери автомобиля, капот и передние крылья были изготовлены из алюминия, чтобы сделать их легче. В свою очередь, под капотом находился восьмицилиндровый двигатель, позволявший разгоняться до 225 километров в час. Интерьер автомобиля был создан таким образом, чтобы в него можно было поместить и задние сиденья, которых ранее в машинах Porsche не было.
Больше чем автомобильный дизайнер
Один из самых необычных, но не менее интересных проектов достался Лапиньшу в начале 80-х годов. Администрация Porsche в Штутгарте получила звонок от инженера и пилота Airbus Industrie, компании, являвшейся ярой сторонницей автопроизводителя и попросившей Porsche создать дизайн для кабины пилота самолета A310. Этот проект для конструктора и его команды был полон вызовов. Porsche до этого уже создавал кабины пилота гоночных автомобилей, однако это было совсем не то же самое, что самолет.
Инженеры Airbus Industrie перестроили кабину пилота, поместив кресло пилота сзади и получив таким образом шесть дополнительных мест для пассажиров. В свою очередь, команде Porsche во главе с Анатолием Лапиньшем пришлось переделывать и приспосабливать всю приборную панель, чтобы капитан воздушного судна и второй пилот могли удобно к ней подобраться.
В одном из интервью Лапиньш рассказал, что масштабность проекта команда действительно осознала только тогда, когда увидела в сопровождении эскорта полиции огромный грузовик, в прицепе которого находилась кабина пилота Airbus.
Жизнь после Porsche
Решение уйти из Porsche Лапиньш принял вскоре после того, как перенес инфаркт. Сначала Анатолий планировал уйти на пенсию, но вскоре отбросил эту мысль и начал обучать дизайну в Венском университете. Исследование и оценка студенческих работ пробудили в Лапиньше воодушевление на еще один большой проект, в частности, он создал дизайн морской яхты. Свои знания конструктор передал производителю яхт в Нидерландах, и там была создана яхта с алюминиевым корпусом, на которой Анатолий вместе с сыном отправился через Атлантический океан.
Анатолий Лапиньш умер в 2012 году в Германии, в Баден-Бадене, в возрасте 81 года.