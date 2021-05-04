Вт, 4.05.2021
Когда клочьями начали выпадать волосы, ей не было больно, ей было тяжело на это смотреть. В один момент она пришла в парикмахерскую и сразу попросила сбрить все. Дома ее парень Глеб обрился вместе с ней, чтобы поддержать. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Видео ⟩ Депутат парламента Эстонии задел машиной протестующего против ограничений

Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии) от Центристской партии Игорь Кравченко в понедельник наехал на протестовавшего перед Тоомпеа против коронавирусных ограничений Даниэля Рюйтманна, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

По словам Рюйтманна, у него нет никаких сомнений, что наезд был совершен умышленно. Он заявил, что проконсультируется с юристом и подаст иск.

"Умышленный наезд, это факт. Всегда можно подать звуковой сигнал, поскольку я был занят беседой с полицией", - написал он в социальной сети.

Кравченко принес за случившееся извинения и выразил свое сожаление.

"Вчера, когда я ехал на работу, я задел автомобилем мужчину, который стоял на парковке и горячо спорил с полицейским. Это было с моей стороны необдуманно, -сказал Кравченко. - Я обещал взять себя в руки относительно акций протеста, которые уже долгое время проходят перед Рийгикогу, и, к сожалению, я вел себя необдуманно. Сожалею о содеянном и приношу извинения и гражданину, и своей фракции и всем коллегам".

В начале апреля на Тоомпеа проходили массовые акции протеста против коронавирусных ограничений. Игорь Кравченко выразил тогда свое отношение к ним, поставив в качестве фото профиля в соцсети коллаж, с помощью которого протестующие обвинили депутата в усилении полицейского государства.

Опубликовано Igor Kravtsenko Суббота, 10 апреля 2021 г.

Опубликовано Igor Kravtsenko Суббота, 10 апреля 2021 г.

НАВЕРХ
Back