СМИ: вице-премьер Чехии хотел отложить дело о взрыве на складе оружия в обмен на поставки "Спутник V"

Чешское издание Seznam Zprávy, со ссылкой на слова участников встречи сообщает, что об этом чиновник говорил на встрече с дипломатами и представителями силовых структур 15 апреля.

Встреча прошла в кабинете Гамачека - тогда он был временным и/о главы МИДа Чехии. Как сообщили источники, на встрече Гамачек раскрыл условия возможной сделки с Кремлем: отсрочка расследования дела о взрывах на складах оружия в обмен на миллион доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, а также согласие России на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в столице страны Праге.

Когда собравшиеся услышали эти условия, они выступили против такой сделки. После этого Гамачек отказался от этой идеи, пишет Seznam Zprávy.