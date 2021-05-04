СМИ: вице-премьер Чехии хотел отложить дело о взрыве на складе оружия в обмен на поставки "Спутник V"

Чешское издание Seznam Zprávy, со ссылкой на слова участников встречи сообщает, что об этом чиновник говорил на встрече с дипломатами и представителями силовых структур 15 апреля.
Встреча прошла в кабинете Гамачека - тогда он был временным и/о главы МИДа Чехии. Как сообщили источники, на встрече Гамачек раскрыл условия возможной сделки с Кремлем: отсрочка расследования дела о взрывах на складах оружия в обмен на миллион доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, а также согласие России на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в столице страны Праге.
Когда собравшиеся услышали эти условия, они выступили против такой сделки. После этого Гамачек отказался от этой идеи, пишет Seznam Zprávy.
В беседе с изданием Ян Гамачек отверг эти утверждения и назвал их "чушью". Гамачек также написал в своем микроблоге Twitter, что "отвергает спекуляции", изложенные в публикации. "Эта статья основана на лжи и домыслах. Их не может подтвердить никто из участников [встречи], потому что такого не происходило", - заявил вице-премьер.