Ср, 5.05.2021
Если кто-то раскачивает правительство - я думаю, жители это хорошо помнят и знают, кто это делает. Эгил Левитс
Эгил Левитс
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Правительство России запретило... вывозить из страны гречку. Почему?

Гречка. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Правительство России на определенный период, с 5 июня по 31 августа 2021 года, запретило вывозить за границу гречиху, очищенное гречневое зерно и крупу из гречихи грубого помола, пишет "Медуза" со ссылкой на постановление правительства РФ.

В конце апреля вице-премьер России Андрей Белоусов предложил министерствам представить предложения по сокращению в этом году экспорта гречихи.

Поручение вице-премьера в Минсельхозе связали с тем, что на внешних рынках на гречиху возник повышенный спрос, что, в свою очередь, может привести к росту цен на территории России. Как сообщает министерство, с 1 января по 30 марта этого года средняя цена на крупу выросла на 39% и составила 571,2 доллара за тонну.

В конце апреля издание "Ведомости" сообщило, что продуктовые сети России, а также поставщики обсуждают возможность повысить закупочные цены на различные крупы, в том числе и на гречку.

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