Гроза и град: мрачный прогноз синоптиков на среду
В среду, 5 мая, в Латвии временами будет идти дождь, днем между облаками появится солнце, прогнозируют синоптики.
В среду, 5 мая, в Латвии временами будет идти дождь, днем между облаками появится солнце, прогнозируют синоптики.
Ночью с юго-запада переместится большая зона осадков. В течение дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду.
В основном ожидается слабый или средней силы юго-восточный ветер, который днем перейдет в юго-западное направление.
Температура воздуха ночью опустится до +3...+7 градусов, на северо-востоке страны местами до нуля. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, на части побережья температура будет ниже.
Ночью в среду в Риге ожидается дождь, температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем будет светить солнце, пройдет кратковременный дождь, южный, юго-западный ветер усилится до 14 метров в секунду, температура воздуха повысится до +13 градусов.