Гроза и град: мрачный прогноз синоптиков на среду

Ночью с юго-запада переместится большая зона осадков. В течение дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду.

В основном ожидается слабый или средней силы юго-восточный ветер, который днем ​​перейдет в юго-западное направление.

Температура воздуха ночью опустится до +3...+7 градусов, на северо-востоке страны местами до нуля. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, на части побережья температура будет ниже.