В России могут запретить баллотироваться в Думу работавшим в экстремистских организациях. Такой недавно признали ФБК

Запрет предложено распространять на руководителей организации и рядовых сотрудников, которые работали в организации за один или три года до того, как было принято решение ликвидировать или запретить объединение.

Руководители таких организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет после вступления в силу решения о запрете или ликвидации организации, сотрудники - в течение трех лет.

Также было озвучено предложение распространить запрет и на "иных лиц, причастных к деятельности таких организаций" - тех, кто "предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь". Им может быть запрещено баллотироваться в течение трех лет.

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, комментируя законопроект в своем Twitter, написал: "Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было. Жертвовал в ФБК в течение последнего года - тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет - тебе нельзя в Госдуму". По оценке Волкова, запрет может затронуть более 200 тысяч человек.