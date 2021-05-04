Вт, 4.05.2021
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Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

В России могут запретить баллотироваться в Думу работавшим в экстремистских организациях. Такой недавно признали ФБК

Алексей Навальный. ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Группа депутатов Госдумы России внесла на рассмотрение законопроект о запрете баллотироваться в Государственную Думу людям, причастным к работе общественного или религиозного объединения, запрещенного в стране, как экстремистское или террористическое, пишет "Медуза".

Запрет предложено распространять на руководителей организации и рядовых сотрудников, которые работали в организации за один или три года до того, как было принято решение ликвидировать или запретить объединение.

Руководители таких организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет после вступления в силу решения о запрете или ликвидации организации, сотрудники - в течение трех лет.

Также было озвучено предложение распространить запрет и на "иных лиц, причастных к деятельности таких организаций" - тех, кто "предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь". Им может быть запрещено баллотироваться в течение трех лет.

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, комментируя законопроект в своем Twitter, написал: "Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было. Жертвовал в ФБК в течение последнего года - тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет - тебе нельзя в Госдуму". По оценке Волкова, запрет может затронуть более 200 тысяч человек.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организаций, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным: Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов политика и Фонда защиты прав граждан. Фондам запретили совершать определенные действия - пользоваться СМИ, проводить митинги, а также публиковать материалы в интернете. Прокуратура приостановила деятельность штабов до вынесения решения суда. После этого они закрылись.

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