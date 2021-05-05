Европейские насосы для Крыма: когда санкции нипочем

С 24 апреля жители большинства районов Симферополя, по информации крымских СМИ, получают воду по 18 часов в день, что в три раза больше, чем было на протяжении последних лет. Правда, только холодную - горячую воду из-за ее дефицита симферопольцам даже не обещают. Нехватка воды возникла на полуострове после аннексии Крыма Россией и перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

Водозабор как объект престижа

Ситуация улучшилась, в том числе, благодаря выходу на полную проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора неподалеку от Симферополя. Этот объект был торжественно введен в эксплуатацию назначенными Москвой властями Крыма в середине марта - к годовщине незаконного референдума 2014 года. Теперь, после завершения наладочных работ, артезианские скважины, как утверждают проектировщики, должны обеспечить водой около трети населения столицы Крыма.

Чтобы качать воду из скважин и до Симферополя в таких объемах, нужны мощные современные насосы. Их поставила московская компания "ВДК автоматика" (VDK), о чем в своем пресс-релизе 30 марта сообщила администрация особой экономической зоны "Технополис Москва". "Теперь в Крыму на водозаборе Бештерек-Зуйский работает насосная станция, оборудованная и отлаженная компанией, - говорится в релизе. - Установка была разработана и поставлена специалистами VDK всего за три месяца".

На фото от пресс-службы "Технополиса" - установка насосов в Крыму. О том, что насосы из Дании, не сказано ФОТО: technomoscow.ru

VDK с 2019 года является резидентом "Технополиса" - своеобразного "офшора" под крылом властей Москвы, прописка в котором освобождает инновационные компании от налогов и таможенных пошлин. Проекты VDK и других компаний из специальной зоны регулярно освещаются государственными СМИ, ее резиденты не обижены госзаказами.

Совсем не российское ноу-хау

Поставленные VDK на Бештерек-Зуйский водозабор насосы, однако, едва ли можно назвать достижением российской инженерной мысли. Дело в том, что они произведены не в России, а в Дании. Первыми на это в начале апреля обратили внимание волонтеры российского антикоррупционного проекта Scanner project, проанализировав сюжеты российского телевидения. На видео можно рассмотреть на агрегатах данные о производителе - датской компании Grundfos.

DW при детальном анализе видео- и фотоматериалов, доступных в сети, удалось установить точную модель насосов. На Бештерек-Зуйском водозаборе установлены семь агрегатов CR 185-8 A-F-A-V-HQQV - новейшей и мощнейшей модели в линейке Grundfos. Модель, установленная близ Симферополя, до сих пор даже официально не была представлена на российском рынке. Эти насосы, согласно технической спецификации, оборудованы двигателями Siemens. Собеседник DW в штаб-квартире немецкой компании не под запись уточнил, что насосы этой линейки оснащаются двигателями с ультрасовременной системой сетевого автоматического управления Simotics connect.

Пояснения от Siemens