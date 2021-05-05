Раздор из-за террас - ожидаются ли изменения в коалиции? Комментарий Павлютса и Кариньша

На прошлой неделе вопреки позиции правительства Сейм поменял антиковидные ограничения, разрешив работу террас при заведениях общественного питания, и было высказано мнение, что тем самым парламент выразил недоверие правительству Кариньша. С другой стороны, Новая консервативная партия публично заявила, что в правительстве нужны перемены.

На вопрос, ожидаются ли изменения в правящей коалиции, Павлютс ответил, что не хочет опережать события. По его словам, решение парламента было обусловлено тем, что до депутатов не дошли аргументы правительства, которое на повседневной основе консультируется с эпидемиологами.

Также решение Сейма отражает усталость общества от ограничений, введенных из-за Covid-19, хотя уровень заболеваемости в Латвии остается высоким. 1

Сейчас Павлютс ожидает от премьера предложений по обеспечению стабильности в правительстве. Кризис еще не закончился, и государство не может себе позволить нестабильность в правительстве, добавил он.

Комментируя рост заболеваемости Covid-19 в Латвии в апреле, министр заявил, что, очевидно, с наступлением весны люди стали более активно перемещаться и собираться, что неизбежно приводит к увеличению числа контактов и более частой передаче инфекции.

Кариньш считает, что возглавляемая им коалиция дееспособна

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") считает, что возглавляемая им правительственная коалиция дееспособна. Об этом он заявил в передаче Rīta panorāma на LTV.

На прошлой неделе вопреки позиции правительства Сейм поменял антиковидные ограничения, разрешив работу террас при заведениях общественного питания, и было высказано мнение, что тем самым парламент выразил недоверие правительству Кариньша. С другой стороны, Новая консервативная партия публично заявила, что в правительстве нужны перемены.

Кариньш объяснил то, что произошло в Сейме, близостью муниципальных выборов, то есть партии пытаются повысить свою популярность в обществе. Однако суровая правда заключается в том, что уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии по-прежнему высок, и приход весны не означает конец пандемии, сказал премьер. 1

На вопрос, какие конкретные шаги он предпримет, чтобы выйти из нынешних разногласий в коалиции, Кариньш ответил, что не будет раскрывать свои планы публично. Он ожидает, что Национальное объединение и KPV LV внесут ясность в свои отношения. После заключения меморандума о сотрудничестве эти партии практически слились, но, похоже, не все политики KPV LV это понимают.

Кариньш прямо не ответил на вопрос о том, что он будет делать, если KPV LV будет настаивать на отставке перешедшего в Национальное объединение министра экономики Яниса Витенбергса.

На вопрос, говорилось ли на встрече с Новой консервативной партией (НКП) о замене министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV), премьер-министр ответил, что он призвал партнеров по коалиции не торопиться и подумать над тем, готовы ли они во имя своих узких политических интересов дестабилизировать правительство и государство.

Кариньш призвал коалиционные партии к переговорам, чтобы преодолеть проблемы, возникающие из-за усталости от пандемии и близости выборов. 1

По словам премьер-министра, партии во время пандемии также находятся в стрессе из-за плохих рейтингов, потому что приходится принимать множество непопулярных решений.