Ср, 5.05.2021
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Эгил Левитс

Латвию посетят министр внутренних дел Словении и министр иностранных дел Кипра

Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис ФОТО: AFP / Scanpix

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, 5 мая, встретится с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом, который прибудет в Латвию с рабочим визитом. Также с рабочим визитом в Ригу сегодня, 5 мая, прибудет министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.

С визитом в Латвию прибудет министр иностранных дел Кипра

Как сообщили в пресс-службе МИД, министры обсудят двусторонние отношения Латвии и Кипра и актуальные международные события.

По итогам переговоров в 13:40 состоится пресс-конференция министров.

Во время визита у министра иностранных дел Кипра планируется встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Латвию посетит министр внутренних дел Словении

С рабочим визитом в Ригу сегодня, 5 мая, прибудет министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, сообщили в МВД Латвии.

Словенский министр встретится в Риге с министром внутренних дел Латвии Сандисом Гиргенсом.

Во время встречи будут обсуждаться приоритеты предстоящего председательства Словении в ЕС, другие актуальные вопросы ЕС и двусторонних отношений.

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