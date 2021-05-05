Латвию посетят министр внутренних дел Словении и министр иностранных дел Кипра

С визитом в Латвию прибудет министр иностранных дел Кипра

Как сообщили в пресс-службе МИД, министры обсудят двусторонние отношения Латвии и Кипра и актуальные международные события.

По итогам переговоров в 13:40 состоится пресс-конференция министров.

Во время визита у министра иностранных дел Кипра планируется встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Латвию посетит министр внутренних дел Словении

С рабочим визитом в Ригу сегодня, 5 мая, прибудет министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, сообщили в МВД Латвии.

Словенский министр встретится в Риге с министром внутренних дел Латвии Сандисом Гиргенсом.