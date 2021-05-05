Передача: на Закюсале столбы установлены посреди тротуара, в Рижской думе проблемы не видят

Действительно ли это нормальное и логичное решение?

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика пояснила, что "в рамках второй очереди реконструкции Островного моста на этом конкретном участке обновляется дорожное покрытие и столбы освещения в этом решении сохраняют свое прежнее местоположение. Поэтому столбы не устанавливаются заново и их не переносят на новое место".

Если бы это был проект реконструкции улицы, пояснила она, например, реконструкции улицы с грунтовым покрытием, где нужно установить фонари, построить ливневую канализацию и т. д., это было бы другое дело.

"Тогда в рамках такого проекта, будь столбы поставлены посреди дорожки, это было бы неправильно и некорректно. Но в проекте восстановления столбы своего теперешнего положения не изменят", - добавила она.

Итак, если тротуар будет восстановлен, то столбы останутся там, где были раньше, и ничего, что они находятся посередине тротуара,

но если бы все перестроили, тогда их можно было бы переместить.

"Видно, что есть эта зеленая зона и есть столбы. Кажется, что по логике столбы можно было бы переместить в зеленую зону, но невидимый аспект - это коммуникации, которые находятся под землей. Их много в зеленой зоне, например, коммуникации сети Tet, и эти коммуникации имеют определенные безопасные расстояния, которые необходимо соблюдать, поэтому перенести эти столбы в зеленую зону не так-то просто", - пояснила Рудзика.

Если столбы нельзя было переместить в зеленую зону, то на этом этапе тротуар можно было установить немного дальше от берега. Но других решений здесь никто даже не искал.

"В целом такая ситуация может быть не лучшим и самым удачным решением, но это то, что можно сделать в рамках этого проекта", - пояснила пресс-секретарь ведомства.

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