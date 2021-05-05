Стартовый комплект для коктейльного бара на дому

Рецепты

Эксперименты, конечно, вещь хорошая, но залогом успеха новичка в приготовлении хорошего коктейля был и остается рецепт! Используя рецепт, ты можешь быть уверен, что коктейль получится, к тому же, готовя напиток по описанию в рецепте, ты будешь точно уверен, какие инструменты будут необходимы и сможешь своевременно приобрести все нужные продукты (у тебя уже будет готовый список покупок с составляющими для коктейля).

Лед

Существует поговорка "Изо льда дома строят эскимосы и бармены", и в ней есть большая доля правды, но не потому, что большая часть барменов живет в иглах эскимосов. Все гораздо проще - лед в доме бармена есть всегда. Лед добавляют к большому количеству коктейлей и именно лед является тем ингредиентом коктейля, который позволяет добиться идеальной температуры напитка (а не налить в стакан меньше алкоголя, как кому-то наверняка казалось, сидя в баре в студенческого время). Без льда не обойтись и в домашнем баре, его надо использовать, не скупясь, - если в коктейле будет слишком мало льда, напиток не раскроет всей вкусовой гаммы.

Доска и ножик

Если ты когда-нибудь что-нибудь готовил на своей кухне, там точно найдется доска и нож, которые отлично подойдут и для приготовления коктейлей. Если собираешься покупать нож специально, помни, что при приготовлении коктейлей ты, в основном, будешь резать фрукты - выбери нож с зубчатым краем, которым нарезать фрукты будет проще, чем простым кухонным ножом.

Барная ложка

Мелочь, которая на первый взгляд может казаться совершенно лишней, а на самом деле очень облегчит жизнь - барная ложка! Конечно, коктейли можно смешивать и любой другой ложкой, но, если будешь делать это часто, быстро поймешь, что простая ложка иногда слишком коротка, а иногда у нее слишком толстый кончик, который не позволяет дотянуться до самого дна стакана, к тому же, специальная ложка идеально приспособлена для смешивания коктейлей. Задача барной ложки перемешать напиток или расслоить его, к тому же, используя барную ложку, в чашеобразной части которой есть небольшой надрез, напитки можно вливать широкой струей, что очень выручает, когда вы готовите слоистые коктейли.

Нож для очистки фруктов (овощечистка)

Коктейли часто украшают цедрой лимона. Цедра - это не только декор, но и отличный ароматизатор напитка - его маслянистый аромат помогает раскрыть все вкусовые нюансы коктейля. Срезать шкурку лимона или апельсина простым ножом без белой пленки, которой покрыт фрукт, удается только профессионалам, которые долго осваивали этот навык, поэтому не мучайся и купи себе хорошую овощечистку.

Соковыжималка для цитрусовых