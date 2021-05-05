Стартовый комплект для коктейльного бара на дому
В ситуации, когда любимые коктейли нельзя свободно купить в баре и кафе, остается два варианта: не пить коктейли вообще или научиться их готовить самому.
В ситуации, когда любимые коктейли нельзя свободно купить в баре и кафе, остается два варианта: не пить коктейли вообще или научиться их готовить самому.
Рецепты
Эксперименты, конечно, вещь хорошая, но залогом успеха новичка в приготовлении хорошего коктейля был и остается рецепт! Используя рецепт, ты можешь быть уверен, что коктейль получится, к тому же, готовя напиток по описанию в рецепте, ты будешь точно уверен, какие инструменты будут необходимы и сможешь своевременно приобрести все нужные продукты (у тебя уже будет готовый список покупок с составляющими для коктейля).
Лед
Существует поговорка "Изо льда дома строят эскимосы и бармены", и в ней есть большая доля правды, но не потому, что большая часть барменов живет в иглах эскимосов. Все гораздо проще - лед в доме бармена есть всегда. Лед добавляют к большому количеству коктейлей и именно лед является тем ингредиентом коктейля, который позволяет добиться идеальной температуры напитка (а не налить в стакан меньше алкоголя, как кому-то наверняка казалось, сидя в баре в студенческого время). Без льда не обойтись и в домашнем баре, его надо использовать, не скупясь, - если в коктейле будет слишком мало льда, напиток не раскроет всей вкусовой гаммы.
Доска и ножик
Если ты когда-нибудь что-нибудь готовил на своей кухне, там точно найдется доска и нож, которые отлично подойдут и для приготовления коктейлей. Если собираешься покупать нож специально, помни, что при приготовлении коктейлей ты, в основном, будешь резать фрукты - выбери нож с зубчатым краем, которым нарезать фрукты будет проще, чем простым кухонным ножом.
Барная ложка
Мелочь, которая на первый взгляд может казаться совершенно лишней, а на самом деле очень облегчит жизнь - барная ложка! Конечно, коктейли можно смешивать и любой другой ложкой, но, если будешь делать это часто, быстро поймешь, что простая ложка иногда слишком коротка, а иногда у нее слишком толстый кончик, который не позволяет дотянуться до самого дна стакана, к тому же, специальная ложка идеально приспособлена для смешивания коктейлей. Задача барной ложки перемешать напиток или расслоить его, к тому же, используя барную ложку, в чашеобразной части которой есть небольшой надрез, напитки можно вливать широкой струей, что очень выручает, когда вы готовите слоистые коктейли.
Нож для очистки фруктов (овощечистка)
Коктейли часто украшают цедрой лимона. Цедра - это не только декор, но и отличный ароматизатор напитка - его маслянистый аромат помогает раскрыть все вкусовые нюансы коктейля. Срезать шкурку лимона или апельсина простым ножом без белой пленки, которой покрыт фрукт, удается только профессионалам, которые долго осваивали этот навык, поэтому не мучайся и купи себе хорошую овощечистку.
Соковыжималка для цитрусовых
В продолжение темы цитрусовых, помни, что тебе наверняка пригодится небольшая соковыжималка для цитрусовых. Конечно, сок можно выжать и руками, однако гораздо удобнее и эстетичнее это будет сделать при помощи небольшой соковыжималки.
Мерный стакан
Чтобы точно отмерить необходимое количество ингредиентов для коктейля, не обойтись без мерного стакана. Как бы точен ни был твой глазомер, идеального вкуса и описанных в рецепте пропорций ты сможешь добиться только при помощи мерного стакана.
Лопатка или щипчики для льда
Чтобы не отморозить и зря не мочить руки, приобрети лопатку или щипчики для льда - приятная мелочь, которая поможет получать удовольствие от приготовления коктейлей.
Мадлер (толкушка)
Простые коктейли, конечно, можно смешать и без мадлера, однако, если хочешь, чтобы напиток приобрел приятный аромат фруктов, ягод или приправ - мадлер станет отличным подспорьем! Его используют в приготовлении различных коктейлей, например, не теряющего популярности короля лета - Мохито.
Шейкер
Умение готовить хорошие коктейли в большой степени - это умение их хорошо смешивать, и вот тут не обойтись без шейкера. Он будет незаменим в приготовлении таких грандов в мире коктейлей как Daiquiri, Gimlet, Whiskey Sour и Margarita. Процесс взбалтывания помогает коктейлю идеально охладиться, приобрести великолепный баланс вкуса, насытиться водой и создать пузырьки воздуха в напитке, которые помогут усилить или ярче выделить вкусы и ароматы коктейля. Конечно, для начала ты можешь использовать для этих целей банку с хорошо прилегающей крышкой или закручивающуюся емкость для воды, но инвестиция в шейкер стоит того - хороший шейкер не только поможет тебе приготовить отличный коктейль, но и позволит чувствовать себя профессионалом. К тому же он наверняка украсит твой уголок приготовления коктейлей больше, чем поллитровая банка с металлической крышкой и логотипом производителя огурцов.
Ситечко
Чтобы процедить небольшие кусочки льда, лимона и ягод, тебе будет необходимо ситечко. Профессиональные бармены используют специальное плоское ситечко или стрейнер, а начинающим вполне хватит и простого металлического ситечка, которое, возможно, уже лежит в твоем кухонном шкафчике
Стаканы
Хотя совершенно понятно, что приготовить коктейль без бокала не получится, его выбор очень и очень личный вопрос! Конечно, во многих рецептах указано, какой именно бокал необходимо использовать, однако, это очень условно и, если у тебя дома есть хоть какие-нибудь бокалы, приготовление нового коктейля не стоит начинать с посещения магазина посуды. Идеальный комплект для домашнего бара - четыре вида стаканов: бокал для вина, стакан для виски, старомодный низкий фужер для шампанского и высокий стакан для сока. Все остальное - дело вкуса!
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