В Сербии жителям за вакцинацию будут выплачивать деньги
Президент Сербии Александр Вучич в среду сообщил, что жителям, которые до конца мая получат прививку от Covid-19, будут выплачены деньги, сообщает AFP.
Президент Сербии Александр Вучич в среду сообщил, что жителям, которые до конца мая получат прививку от Covid-19, будут выплачены деньги, сообщает AFP.
"Все, кто до 31 мая получат вакцину, получат 3000 динаров (25 евро)", - сообщил местным СМИ Вучич, добавив, что прогнозирует вакцинацию трех миллионов жителей до конца года.
Он указал, что государство хочет "возместить людям, которые продемонстрировали ответственность".
В то же время он сообщил, что работники госсектора, которые откажутся от вакцинации, не смогут уйти в оплачиваемый отпуск, если заразятся коронавирусом.
Сербия с семью миллионами жителей закупила миллионы вакцин - как на Западе, так и в Китае и в России - и на недолгое время стала региональным центром вакцинации, предлагая привиться и иностранцам.
Однако после полной вакцинации 1,3 миллиона жителей процесс начал буксовать.
Сербия надеется ускорить вакцинацию в четверг, предлагая вакцины в торговых центрах, а добровольцам выдавая купоны на товары.