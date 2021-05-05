В Сербии жителям за вакцинацию будут выплачивать деньги

"Все, кто до 31 мая получат вакцину, получат 3000 динаров (25 евро)", - сообщил местным СМИ Вучич, добавив, что прогнозирует вакцинацию трех миллионов жителей до конца года.

Он указал, что государство хочет "возместить людям, которые продемонстрировали ответственность".

В то же время он сообщил, что работники госсектора, которые откажутся от вакцинации, не смогут уйти в оплачиваемый отпуск, если заразятся коронавирусом.

Сербия с семью миллионами жителей закупила миллионы вакцин - как на Западе, так и в Китае и в России - и на недолгое время стала региональным центром вакцинации, предлагая привиться и иностранцам.

Однако после полной вакцинации 1,3 миллиона жителей процесс начал буксовать.