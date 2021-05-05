Российские миллиардеры подали в суд из-за книги о Путине

Жалобу в суд подали предприниматель и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, совладелец "Альфа-Банка" Михаил Фридман, руководитель "Альфа-Банка" и бизнес-партнер Фридмана Петр Авен и магнат в области недвижимости Шалва Чигиринский, а также контролируемая Кремлем "Роснефть".

Судопроизводства одно за другим были начаты в марте и апреле этого когда, когда с момента выхода книги Бертон прошел год - это срок, во время которого в Великобритании можно подать в суд иск о клевете.

В вышедшей в апреле 2020 года книге описывается приход Владимира Путина к власти и его отношения с влиятельнейшими олигархами.

"Мы защитим эту высоко оцененную и новаторскую книгу, а также право сообщать об интересующих общество темах", - сообщило издательство HarperCollins.

Первый иск в марте этого года подал Абрамович, он утверждал, что книга содержит "лживые и очерняющие" утверждения о нем.

Документы суда свидетельствуют, что Абрамович подал иск на утверждение, что приобрести "Челси" ему велел Путин. Это Белтон сказал миллиардер Сергей Пугачев, который в свое время был в круге приближенных Путина, но после появления конфликта интересов покинул Россию и начал критиковать правительство РФ. В 2017 году Верховный суд Великобритании в рамках какого-то дела признал Пугачева ненадежным свидетелем.

В свою очередь Авен подал иск в связи с нарушением закона о защите данных.