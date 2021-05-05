Павел Глоба назвал знаки Зодиака, представителей которых ждет успех в мае 2021 года

Прогноз Павла Глобы на май 2021 года опубликовал портал Okulys. Согласно ему, представители пяти знаков Зодиака в последний месяц весны смогут достичь максимального успеха. И кто же эти счастливчики?

Овен

Особенно успешным, по словам астролога, май станет для Овнов. Им будет исключительно везти не только в деловой сфере, но и в личных отношениях. Павел Глоба советует Овнам лишь реально смотреть на вещи и активно работать.

Телец

Тельцы будут очень предприимчивы, что позволит им значительно улучшить взаимоотношения как с членами семьи, так и с коллегами. Перспективные проекты на работе у этих людей ожидаются в середине мая.

Лев

Львы смогут достичь максимальных успехов на работе, но вот отношения с любимым человеком от этого могут пострадать.

Если не удастся найти баланс, придется выбирать между деловыми победами и спокойствием в семье, предупреждает астролог.

Козерог

Карьерный рост в мае, по словам Павла Глобы, возможен у Козерогов. Особенно это актуально для тех представителей знака, которые занимаются творчеством или находятся на госслужбе. В конце мая у Козерогов ожидается важная деловая поездка.

Рыбы