Водитель успешно отбился от грабителей при помощи заправочного пистолета

Неудачная попытка ограбления произошла 29 апреля в столице Чили Сантьяго, на одной из заправочных станций Copec. Как можно увидеть на видео с камеры наблюдения, мужчина заправляет свой Subaru Legacy, когда на большой скорости подъезжает микроавтобус и становится рядом с автомобилем. Из него выходят трое мужчин.

Они стратегически намеревались окружить свою жертву со всех сторон, чтобы он не смог сбежать. Однако, вопреки плану грабителей, события приняли другой оборот, когда мужчина направил на них бензиновый пистолет и облил преступников. Как видно на записи, через боковую дверь в салон микроавтобуса также попало довольно много бензина, и грабителям, один из которых был вооружен огнестрельным оружием, ничего не оставалось, кроме как бежать.