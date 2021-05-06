Чт, 6.05.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог

В Иманте найден труп мужчины: полиция задержала двух подозреваемых в убийстве

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве мужчины в столичном микрорайоне Иманта, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Утром 4 мая в полицию поступила информация от местных жителей о трупе мужчины возле жилого дома на проспекте Курземес в Риге. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с колотой раной.

В ходе расследования полиция задержала за преступление двух мужчин - 1978 и 1992 года рождения. Старший из них уже ранее попадал в поле зрения полиции за умышленное повреждение чужого имущества.

Полиция ведет расследование, чтобы выявить мотивы преступления и всех причастных лиц. Более подробные комментарии пока не предоставляются.

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