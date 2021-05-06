В Иманте найден труп мужчины: полиция задержала двух подозреваемых в убийстве

Утром 4 мая в полицию поступила информация от местных жителей о трупе мужчины возле жилого дома на проспекте Курземес в Риге. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с колотой раной.

🇱🇻 Svētdienas rītā Kurzemes prospektā #Imanta #Rīga #Latvija pie daudzstāvu dzīvojamās mājas kāpņutelpas tika atrasts bojā gājušais vīrietis.

📷 Nora Kotre pic.twitter.com/vmS5C5A4P2 — BreakingLV (@breakinglv) May 5, 2021

В ходе расследования полиция задержала за преступление двух мужчин - 1978 и 1992 года рождения. Старший из них уже ранее попадал в поле зрения полиции за умышленное повреждение чужого имущества.