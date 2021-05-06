Знаете о Пуренской волостной библиотеке? А теперь о ней знают даже в Москве! Спасибо TikTok

Библиотека в Пуренской волости обзавелась собственным TikTok-аккаунтом. И даже если вы вдруг не знаете, где она находится, вам все же придется открыть карту, найти ее и зарегистрироваться в ней. Все дело - в "агрессивном маркетинге" библиотеки.
Так, девушка с видео призывает "зарегистрироваться в Пуренской волостной библиотеке", и "сегодня же!":
И знаете, этот ход, похоже, очень даже эффективен! Видео на момент публикации собрало более 47 тысяч просмотров, 4500 лайков и 280 комментариев. Теперь о Пуренской библиотеке знают и далеко за пределами Латвии, например, в Москве.
Но мы не исключаем, что все дело в очаровании девушки с видео!