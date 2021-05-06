Знаете о Пуренской волостной библиотеке? А теперь о ней знают даже в Москве! Спасибо TikTok

Так, девушка с видео призывает "зарегистрироваться в Пуренской волостной библиотеке", и "сегодня же!":

И знаете, этот ход, похоже, очень даже эффективен! Видео на момент публикации собрало более 47 тысяч просмотров, 4500 лайков и 280 комментариев. Теперь о Пуренской библиотеке знают и далеко за пределами Латвии, например, в Москве.

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

Но мы не исключаем, что все дело в очаровании девушки с видео!

ФОТО: скриншот

Кстати, есть и те, кто хочет зарегистрироваться в библиотеке удаленно, что, похоже, возможно (судя по ответу с аккаунта). Не упускайте свой шанс!

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

Но, естественно, будьте внимательны и следите за сроками сдачи.

ФОТО: скриншот

Для справки ​Пуренская волость находится на северо-западе Лудзенского края Латвии, ее центром является село Кивдолова. От села до города Лудзы (центра района) - 15 км к юго-западу от последнего.