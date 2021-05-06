Чт, 6.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

Знаете о Пуренской волостной библиотеке? А теперь о ней знают даже в Москве! Спасибо TikTok

Библиотека в Пуренской волости обзавелась собственным TikTok-аккаунтом. И даже если вы вдруг не знаете, где она находится, вам все же придется открыть карту, найти ее и зарегистрироваться в ней. Все дело - в "агрессивном маркетинге" библиотеки. 

Так, девушка с видео призывает "зарегистрироваться в Пуренской волостной библиотеке", и "сегодня же!":

@biblioteka_pureni

#библиотека #работа #новыечитатели #взаимнаяподписка

♬ Follow me - Deshawn🤩🥶

И знаете, этот ход, похоже, очень даже эффективен! Видео на момент публикации собрало более 47 тысяч просмотров, 4500 лайков и 280 комментариев. Теперь о Пуренской библиотеке знают и далеко за пределами Латвии, например, в Москве.

ФОТО: скриншот
ФОТО: скриншот

Но мы не исключаем, что все дело в очаровании девушки с видео!

ФОТО: скриншот
@biblioteka_pureni

##библиотека ##книги ##взаимнаяподписка

♬ оригинальный звук - Панфуфик

Кстати, есть и те, кто хочет зарегистрироваться в библиотеке удаленно, что, похоже, возможно (судя по ответу с аккаунта). Не упускайте свой шанс!

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

Но, естественно, будьте внимательны и следите за сроками сдачи.

ФОТО: скриншот

Для справки

​Пуренская волость находится на северо-западе Лудзенского края Латвии, ее центром является село Кивдолова. От села до города Лудзы (центра района) - 15 км к юго-западу от последнего.

Если решите направиться туда - не забудьте хорошо подкрепиться:

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