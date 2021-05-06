Уже с этой недели на двух участках дорог Латвии впервые можно ехать со скоростью до 110 км/час

Государственная полиция отмечает, что нет никаких оснований запрещать летом увеличение разрешенной скорости на двух участках главных дорог до 110 км/ч. Эксперты оценили эти участки и пришли к выводу, что там новое и безопасное дорожное покрытие, а также безопасная окружающая инфраструктура, где противоположные полосы движения разделены зеленой зоной или защитными барьерами, что практически исключает возможность лобовых столкновений.

В полиции также отмечают, что увеличение разрешенной скорости движения на участках с исправной инфраструктурой снизит возможные стрессовые ситуации и желание водителей обгонять других участников дорожного движения.

Эти участки дороги также были оценены в свете статистики дорожно-транспортных происшествий, и, согласно этим данным, серьезных аварий здесь не было или не было вовсе никаких.

"Если в результате такого изменения в организации движения будет констатировано увеличение количества аварий или других угроз безопасности дорожного движения, увеличение разрешенных скоростей может быть пересмотрено", - заявил начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис.

Максимальная скорость движения 110 км/ч вводится:

на главной государственной автомагистрали Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) (A2) на участке от Таллиннского шоссе (A1) до конца реконструированного участка в Сените (км 14,30–38,80);

на главной государственной трассе Рига - Вентспилс (A10) на участке Рига - Юрмала (км 13,45–18,78).

Максимальная скорость движения 100 км/ч вводится:

на Таллиннском шоссе (A1) - объездная Саулкрасты (21,40–26,00 км и 27,20–44,40 км) и на участке от Елгавкрасти до Светциемса (55,50–71,30 км и 74, 70-81,20 км);

на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Саласпилса до Икшкиле (20,86–28,20 км);

на Елгавском шоссе (A8) на участке от границы Риги до путепровода на объездной дороге Елгавы (8,00–39,80 км);

на главной государственной трассе Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехова) (A12) отдельными участками (16,97–23,30 км, 30,99–49,10 км, 55,40–– 67,94 км и 73,60–94,40 км);

на резекненской объездной дороге (км 1,02–6,26);

на государственной региональной дороге Тинужи - Кокнесе (P80) на участке от Калнциемских доломитовых карьеров до Кокнесе (км 5,20–60,35).