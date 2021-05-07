Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Отступит ли дождь? Прогноз погоды на пятницу

ФОТО: Pexels

В пятницу, 7 мая, местами в Курземе, Земгале и Видземе ожидаются дожди, возможны грозы с градом, прогнозируют синоптики.

Вечером дождь придет с юга и в Латгале.

На солнце максимальная температура воздуха ожидается от +7 градусов на побережье до +13 градусов на востоке страны.

Будет дуть западный и юго-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге время от времени ожидаются дожди, ветер слабый, температура воздуха будет колебаться в районе +10 градусов.

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