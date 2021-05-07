Отступит ли дождь? Прогноз погоды на пятницу
В пятницу, 7 мая, местами в Курземе, Земгале и Видземе ожидаются дожди, возможны грозы с градом, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 7 мая, местами в Курземе, Земгале и Видземе ожидаются дожди, возможны грозы с градом, прогнозируют синоптики.
Вечером дождь придет с юга и в Латгале.
На солнце максимальная температура воздуха ожидается от +7 градусов на побережье до +13 градусов на востоке страны.
Будет дуть западный и юго-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге время от времени ожидаются дожди, ветер слабый, температура воздуха будет колебаться в районе +10 градусов.