Местные о жестоком убийстве в Иманте: "Крови было очень много. Ужасно много."

Всего в нескольких метрах от лестницы дома на проспекте Курземе ранним утром местные жители обнаружили сильно изуродованный труп мужчины 1979 года рождения с колотой раной. Вскоре после звонка в полицию о случившемся узнали и окружающие, так как за короткое время во двор жилого дома въехали несколько бригад следователей. Свидетельства соседей о том, что им пришлось пережить, ясно показывают, с какой жестокостью было совершено тяжкое преступление.

"Может, мать ждет, может, жена. Посмотрите, что в жизни творится", - говорит жительница дома.

"Он лежал здесь. В этом месте, на его ногах, была кровь. Было ужасно много крови. Очень много. Потом приехала скорая помощь, вызвали полицию, было семь машин. Криминальная полиция тоже", - говорит соседка.

Она продолжает: "Он точно был отсюда, потому что был одет не в уличные штаны, а в домашние. В таких штанах в центр не идут, - признала соседка.

Сотрудники правоохранительных органов, осмотрев труп убитого, обнаружили колотое ранение. Жители сообщают, что в карманах мужчины были обнаружены личные вещи - кошелек и мобильный телефон, однако в полиции этот факт не прокомментировали.

Чтобы задержать убийцу как можно скорее, были опрошены многие люди, и вскоре сотрудники правоохранительных органов произвели первое задержание. Соседи рассказывают, что из подъезда вывели человека в наручниках - он живет в этом доме. Хотя чувствуется, что многие люди ищут правильные слова, чтобы не обидеть предполагаемого убийцу, скрыть факт его довольно необычного образа жизни все-таки невозможно.

"Он очень добрый, спокойный, вежливый, всем помогает, но в квартире у него всегда беспорядок", - признается соседка.

Больше о мужчине соседи не рассказывают, опасаясь мести. В настоящее время одна из квартир дома опломбирована.

В ходе расследования полиция задержала за преступление двух мужчин - 1978 и 1992 года рождения. Оба помещены в изоляторы временного содержания. 5 мая, суд приговорил мужчину 1978 года рождения к лишению свободы. Ранее этот человек попадал в поле зрения полиции за умышленное повреждение чужого имущества.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)