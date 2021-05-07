Приближается лето! Прогноз погоды на грядущую неделю

Пока невозможно прогнозировать, вернутся ли в Латвию заморозки во второй половине мая и июне. По последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха упадет до или ниже нормы в конце мая и в июне, что увеличивает риск заморозков.

В эти выходные ночная температура воздуха опустится до -2...+4 градусов; максимальная температура в субботу составит всего +6...+ 11 градусов, в воскресенье воздух прогреется до +9...+14 градусов. В субботу будет частично солнечная погода, ожидаются кратковременные осадки, в воскресенье до Латвии теплый атмосферный фронт, и дожди возможны только на северо-западе страны.

С понедельника до среды или четверга ожидается сухая и солнечная погода. При южном ветре температура воздуха поднимется до +20...+27 градусов. Во второй половине недели возможны дожди, грозы и похолодание.

Минимальная ночная температура на следующей неделе составит +6...+14 градусов.