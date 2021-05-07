В радиусе 500 метров вокруг действующей аптеки нельзя будет открыть новые аптеки

Зачем?

Как агентству LЕТА сообщил руководитель отдела по связям Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, в министерстве убеждены, что такие изменения сделают аптеки более доступными для населения и устранят определенные препятствия для честной конкуренции на фармацевтическом рынке.

Минздрав считает, что с таким ограничением аптеки в населенных пунктах постепенно сформируют относительно более разрозненную сеть, и аптеки откроются там, где их в настоящее время нет. Министерство надеется, что таким образом удастся избежать скопления аптек в экономически выгодных местах, и аптеки станут более доступными для пациентов по месту их проживания.

А как было?

В настоящее время действует ряд условий, согласно которым критерий расстояния в 500 метров установлен для аптек, которые работают круглосуточно, либо для тех аптек, в которых изготавливают лекарства. Минздрав пришел к выводу, что эти услуги зачастую предоставляются манипулятивным образом, не связанным с фармацевтической практикой, поэтому планируется отменить эти критерии, оговаривая, что открытие новой аптеки должно осуществляться с учетом критерия расстояния.

Согласно плану Минздрава, критерий расстояния в 500 метров не должен соблюдаться только в том случае, если аптека перемещается в то же здание, если перемещение не превышает 50 метров или если аптека открывается или перемещается в больницу.

Что насчет маленьких поселений?

Также предложение Минздрава предусматривает, что в городе или в поселке с населением не более 2500 человек сможет работать только одна аптека общего типа. В настоящее время во многих местах с населением менее 2500 человек нет ни одной аптеки, поскольку действующие правила допускают возможность открыть в таком месте аптеки и конкуренту, что ведет к утрате рентабельности.

"Целью новых поправок является повышение доступности аптечной сети для населения, в том числе в менее населенных районах. Еще одно важное преимущество - более справедливые правила размещения аптек в городах и медицинских учреждениях", - прокомментировал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Представитель Минздрава подчеркнул, что правила не повлияют на повседневную жизнь и работу аптек, которые уже работают и будут работать в тот день, когда новый порядок вступит в силу. Изменения коснутся только новых аптек.