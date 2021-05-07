Думаете пойти в Земессардзе, но смущает возраст? Теперь с этим будет легче

Закон о Земессардзе гласит, что граждане Латвии в возрасте от 18 до 55 лет принимаются в Земессардзе на добровольной основе. Кроме того, этим законом до сих пор оговаривалось, что максимальный возраст для службы в Земессардзе составляет 55 лет. При этом закон предусматривает, что контракт на службу в национальной гвардии заключается на пять лет с соблюдением максимального возраста, установленного для службы в Земессардзе. В результате возникает ситуация, когда на службу в Земессардзе могут быть приняты граждане Латвии только до 50 лет.

С учетом вышеизложенного было принято решение о повышении максимального возраста службы в Земессардзе до 60 лет.

В определенных случаях, принимая во внимание потребности национальной обороны, командующий Земессардзе для лиц, достигших 60 лет, может продлить срок службы в Земессардзе на срок, не превышающий пяти лет, то есть до 65 лет.

Военные, уволенные с профессиональной службы, также смогут служить в Земессардзе, что поможет удержать квалифицированных специалистов, прошедших подготовку в течение длительного периода времени.