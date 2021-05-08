Больше стресса и уверенности: чем отличаются первая и вторая беременности?

Вторая беременность отличается от первой как психологической подготовкой будущей мамы, так и ее физическим состоянием.
Чем вторая беременность отличается от первой?
Повышенная утомляемость и сонливость. Первый триместр любой беременности чаще всего приносит усталость и сонливость. Но учтите, что в ожидании второго или, возможно, третьего малыша приходится заботиться и о старшеньком, которому, несмотря на то, что вы устали, потребуется доза внимания. К счастью, чаще всего во втором триместре будущая мама начнет чувствовать себя бодрее и постоянная слабость останется позади.
Больше стресса. Особенно это актуально для будущих мам, у которых во время первой беременности были проблемы со здоровьем. Во время беременности сознание женщины наполнено мыслями о здоровье малыша, и если при первой беременности возникали какие-либо трудности, эти мысли могут стать еще более угнетающими.
Помните всем известную поговорку: вы не войдете в одну и ту же реку дважды, потому что нет двух одинаковых беременностей. Постарайтесь не волноваться без необходимости!
Больше уверенности в себе, чем как в матери. Ожидая следующего ребенка, женщина уже знает, что ждет ее в родах, как ухаживать за малышом - и эти уже известные вопросы не так беспокоят. Точно так же будущая мама с большим спокойствием воспринимает побочные эффекты беременности, не беспокоясь о том, чтобы бежать к врачу по каждому из них.
Живот будет виден раньше. Если вы не опытная спортсменка с брюшным прессом и натренированными мышцами, будьте готовы к тому, что ваша вторая беременность будет заметна для окружающих раньше, чем первая. Это связано с тем, что мышцы живота уже растянуты. Бывает, вторая беременность наступает быстро после первой, когда мышцы еще не полностью восстановились.
Вы заметите шевеления малыша раньше. По сравнению с первой беременностью вы скорее различите движения крохи.
Заболевания могут проявляться быстрее. Если вы испытывали проблемы с венами на ногах, геморрой или другие проблемы со здоровьем во время вашей первой беременности, вполне вероятно, что это повторится и во время второй беременности - и несколько раньше по сроку.
Послеродовой период. После каждых последующих родов матке требуется больше времени, чтобы сократиться. Однако не волнуйтесь, это естественный процесс. Для повышения тонуса мышц брюшного пресса потребуются специальные упражнения, которые помогут им вернуться в исходное положение, но поверьте - у вас будет на это время. А когда родившегося малыша только-только положат вам на животик - наслаждайтесь этим прекрасным моментом и не думайте об упражнениях для пресса!