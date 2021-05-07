9 мая в Латвии отметят День Европы

Чего ждать

В день 71-летия ЕС в центре внимания будет конференция о будущем Европы, которая дает европейским гражданам возможность поделиться идеями и помочь сформировать общее будущее Европы.

Цифровая многоязычная платформа futureu.europa.eu, где граждане ЕС могут выражать свои мнения и обсуждать актуальные вопросы, работает с 19 апреля. Как отмечает МИД, от активности граждан Латвии будет зависеть, насколько их вопросы будут замечены и услышаны на конференции.

В День Европы МИД совместно с партнерами проводит ряд мероприятий. В седьмой раз в мае проходит Европейский экзамен, организованный представительством Еврокомиссии в Латвии и организацией "Движение Европы в Латвии".

С 2010 года в сотрудничестве с Латвийским обществом политологов дважды в год издается журнал "Интересы Латвии в ЕС". Тема этого года - европейская стратегическая автономия.

Для школьников

Весной 2021 года проходит цикл виртуальных ознакомительных экскурсий для школьников, что дает возможность не только ознакомиться с повседневной работой министерства, но и посетить одно из посольств Латвии за рубежом. Сотрудники дипломатической службы также участвуют в ежегодной акции "Снова в школу/Снова в университет", в ходе которой молодые люди знакомятся с повседневной жизнью дипломата и особенностями его работы.

Координируемые МИД информационные пункты ЕС, которые расположены в 31 библиотеке по всей Латвии, организуют конкурсы, викторины и информационные мероприятия Дня Европы.

Как сообщили в представительстве Еврокомиссии в Латвии, 9 мая также запланирована игра по спортивному ориентированию "Познай Европу в Риге". Скачав приложение Roadgames на свой телефон и следуя инструкции, во время двухчасовой прогулки по Риге каждый сможет познакомиться с историей, культурой, традициями и текущими событиями европейских стран.