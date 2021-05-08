Левитс: Вторая мировая война для Латвии была чужой войной, но жертв было очень много

Как сообщила агентству LETA руководитель медиа-центра канцелярии президента Юстине Дейчмане, Левитс сегодня, чествуя разгром нацизма и память жертв Второй мировой войны, возложил венок на Рижском Братском кладбище.

Президент сказал, что, отмечая окончание Второй мировой войны в Европе 8 мая, "мы вместе с нашими друзьями в Западной Европе, которым эта дата несет освобождение".

"Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой", - отметил Левитс.

Президент указал, что Латвии освобождение несли только 1990 и 1991 годы - спустя 45 лет после того, как освобождения дождались народы Западной Европы, и когда Латвия восстановила свою независимость.

"8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", 6

- отметил президент.

Он указал, что 9 мая отмечается День Европы, который начался в 1950 году с декларации тогдашнего министра иностранных дел Франции Роберта Шумана о будущем Европы, которая стала основой для созданного позже Евросоюза. Левитс отметил, что 9 мая объединяет все страны ЕС, в том числе и Латвию.

Президент обратил внимание на то, что в этом году День Европы начнется с "Конференции о будущем Европы", в которой могут принять участие все граждане. Он отметил, что и в Латвии всех призывают принять участие в этой конференции со своими предложениями, которые можно высказать на латышском языке.