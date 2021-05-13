Экономя энергию, Вы экономите и деньги. Пересмотрев привычки использования воды, электричества, бытовой техники и даже кухонного оборудования, можно снизить потребление энергии, и это отразится в счетах за коммунальные услуги. Дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус предлагает очень простые способы сэкономить, не затягивая ремень слишком туго.

Как потреблять меньше воды без излишних усилий

Не смывайте деньги в канализацию! Немного изменив свои повседневные привычки, можно снизить счета за коммунальные услуги. Помните, используя меньше воды, мы также заботимся о нашей планете и будущих поколениях.

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Только 3% воды в мире - это пресная вода. А 8% пресной воды потребляется домашними хозяйствами, поэтому есть смысл использовать ее с умом - это окупается как в финансовом, так и в экологическом плане. В наше время доступны различные изобретения, которые могут нам помочь. Например, все смесители IKEA оснащены аэраторами, которые снижают расход воды, но не давление.

Выбор смесителя с аэратором вместо стандартного смесителя не изменит давление струи, но количество используемой воды уменьшится на 30%, поскольку аэратор смешивает ее с воздухом.

Теплая вода дороже холодной. Однако с помощью специальных смесителей можно снизить потребление теплой воды до 30%. У таких смесителей, поднимая ручку вертикально вверх, открывается только подача холодной воды. Чтобы включить горячую воду, надо повернуть ее влево. Это означает, что вода нагревается только тогда, когда это действительно необходимо, а не каждый раз, когда открывается кран.

"Тратится много воды, если мы держим кран открытым при мытье посуды или овощей. Нецелесообразный расход воды можно предотвратить, если мыть их не в проточной воде, а в тазике или частично наполненной раковине. Позже эту же воду можно использовать для полива комнатных растений", - говорит Дариус Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

Он добавляет, что воду можно экономить, используя посудомоечную машину. Если посудомоечная машина заполнена оптимальным образом, расход воды намного более продуманный, чем при мытье посуды руками. У современных посудомоечных машин обычно есть экономичный режим, который обеспечивает особенно эффективное использование воды и энергии.

Более аккуратная кухня - меньше пищевых отходов

Как позаботиться о том, чтобы не выбрасывать остатки еды и тем самым избежать лишних расходов? Если раскладывать еду в емкости с плотно закрывающейся крышкой, она дольше будет оставаться свежей, а ароматы разных блюд не будут смешиваться, поэтому возрастет вероятность того, что еда будет съедена вовремя и не испортится.

ФОТО: Пресс-фото

Контейнеры для хранения еды - отличный способ сэкономить продукты и деньги, а также время.

Разнообразные блюда, такие как супы и тушеные блюда, можно приготовить большими порциями и часть заморозить в надежном стеклянном контейнере. Это сэкономит время на приготовление пищи", - говорит Дариус Римкус.

Он подчеркивает, что очень важно, чтобы в шкафчиках и ящиках было забыто как можно меньше еды. Приходя из продуктового магазина, хорошо бы складывать крупы, макароны и другие сухие продукты в прозрачные или маркированные емкости, чтобы все было перед глазами - это также будет стимулировать воображение, размышляя о том, что приготовить.

ФОТО: Пресс-фото

Хорошо известно, что человек сначала ест то, что находится у него перед глазами, поэтому размещение самых полезных для здоровья продуктов на переднем плане также может помочь в формировании более здоровых пищевых привычек.

Инвестируйте в самую энергоэффективную бытовую технику

Выбор энергоэффективных приборов может значительно снизить счета за электроэнергию. Стоит решить, может действительно заплатить немного больше за энергоэффективную технику, если это сократит расходы в долгосрочной перспективе. Например,

холодильник - это прибор, который потребляет больше всего электроэнергии в домашнем хозяйстве, поэтому определенно стоит подумать о выборе наиболее экономичного варианта из возможных.

Классы энергоэффективности обозначаются буквами от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G - наименее энергоэффективен.

ФОТО: Пресс-фото

Выбирая плиту, имейте в виду, что самыми быстрыми и энергоэффективными являются индукционные плиты. Они на 50% быстрее и энергоэффективнее, чем керамические или излучающие тепло поверхности.

При готовке используйте крышки

При приготовлении еды в посуде с крышкой расход энергии снижается примерно на 30%. Еще один совет, как сделать приготовление пищи более энергоэффективным -

убедитесь, что размер посуды соответствует размеру конфорок. Слишком маленькая посуда вызывает ненужное потребление энергии и оно может увеличиться на 20%.

ФОТО: Пресс-фото

"Вы также можете сэкономить при готовке на пару. Овощи, приготовленные на пару, требуют меньше воды и сохраняют больше ценных питательных веществ.

ФОТО: Пресс-фото

Энергопотребление можно снизить за счет использования паровых вставок, к тому же так можно сэкономить время", - поясняет дизайнер интерьера.

Выбирайте экономичное освещение

Чтобы снизить потребление электроэнергии и выбросы парниковых газов,

замените традиционные лампы на энергосберегающие светодиодные лампы (LED).

Они обеспечивают хорошее освещение, экономят электроэнергию и более дружелюбны для окружающей среды.

LED лампы потребляют до 85% меньше электроэнергии и служат до 20 раз дольше, чем лампы накаливания. Еще больше можно сэкономить, если не забывать выключать свет при выходе из дома.

Выращивайте свою зелень

Выращивание зелени и овощей самостоятельно может снизить затраты и, конечно же, уменьшить экологический след, потому что Вы будете есть овощи, которые не проделали долгий путь до вашей тарелки и которые не были в пластиковой упаковке. Правда, не у всех есть место, чтобы выращивать овощи в больших количествах, но для более мелкой зелени можно найти место практически в любом доме.

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"Огородик с травами на кухне дает возможность принести в дом больше природы и всегда держать под рукой свежие ингредиенты для еды. Небольшая теплица на подоконнике или штанга с контейнерами на стене - это все, что нужно, чтобы начать выращивать что-либо самостоятельно, да и много места для этого совсем не нужно. Вы также можете поставить ступенчатую стойку для растений на кухонную столешницу или использовать подвесные цветочные горшки".

При планировании новой кухни или обновлении старой пригодится бесплатный планировщик кухни IKEA. В планировщике можно выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и сравнить различные варианты, даже не выходя из дома.