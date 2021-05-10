Пн, 10.05.2021
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Инета, жительница Латвии

В США парализован крупный нефтяной объект: в кибератаке заподозрили российских хакеров

ФОТО: LETA

Хакерская группировка DarkSide ответственна за кибератаку, которая парализовала работу трубопровода американской компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает Associated Press, пишет "Медуза".

Как  сообщает телеканал CNN, подозреваемые хакеры могут быть выходцами из России.

Кибератака на компанию Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья США, произошла 7 мая. В ее компьютерную систему внедрился вирус-вымогатель. Хакеры также украли около 100 гигабайтов данных, пишет Bloomberg. Работа трубопровода до сих пор не восстановлена.

Как сообщают источники, хакерская группировка DarkSide занимается вымогательством денежных средств с августа 2020 года. Она не устраивает кибератаки на постсоветском пространстве.

Также хакеры из DarkSide утверждают, что не атакуют больницы и учебные заведения, а часть доходов от кибератак передают на благотворительность.

В США из-за кибератаки в Белом доме была создана межведомственная комиссия, которая занимается вопросом предотвращения перебоев поставок горючего в стране.

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