В США парализован крупный нефтяной объект: в кибератаке заподозрили российских хакеров

Как сообщает телеканал CNN, подозреваемые хакеры могут быть выходцами из России.

Кибератака на компанию Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья США, произошла 7 мая. В ее компьютерную систему внедрился вирус-вымогатель. Хакеры также украли около 100 гигабайтов данных, пишет Bloomberg. Работа трубопровода до сих пор не восстановлена.

Как сообщают источники, хакерская группировка DarkSide занимается вымогательством денежных средств с августа 2020 года. Она не устраивает кибератаки на постсоветском пространстве.

Также хакеры из DarkSide утверждают, что не атакуют больницы и учебные заведения, а часть доходов от кибератак передают на благотворительность.