Айда гулять! Впервые в этом году температура воздуха поднялась до +25 градусов

Отметка +25 градусов в этом году была достигнута впервые.

На большей части территории страны температура воздуха поднялась до +21...+23 градусов, в столице воздух прогрелся до +23 градусов.

За полтора дня температура воздуха в международном аэропорту "Рига" поднялась на 26 градусов - с -3 градусов рано утром в воскресенье до +23 градусов днем в понедельник.

Скорость порывов южного ветра во многих районах страны достигает 13-16 метров в секунду. Небо над Латвией практически чистое.

Самая высокая температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается во вторник и среду на западном побережье Курземе - в Лиепае и Вентспилсе столбик термометра может подняться до +27 градусов, прогнозируют синоптики.