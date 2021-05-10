Пн, 10.05.2021
Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Айда гулять! Впервые в этом году температура воздуха поднялась до +25 градусов

ФОТО: Pexels

Днем в понедельник, 10 мая, во многих местах в Курземе, в том числе в Лиепае, воздух прогрелся до +24...+25 градусов.

Отметка +25 градусов в этом году была достигнута впервые.

На большей части территории страны температура воздуха поднялась до +21...+23 градусов, в столице воздух прогрелся до +23 градусов.

За полтора дня температура воздуха в международном аэропорту "Рига" поднялась на 26 градусов - с -3 градусов рано утром в воскресенье до +23 градусов днем в понедельник.

Скорость порывов южного ветра во многих районах страны достигает 13-16 метров в секунду. Небо над Латвией практически чистое.

Самая высокая температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается во вторник и среду на западном побережье Курземе - в Лиепае и Вентспилсе столбик термометра может подняться до +27 градусов, прогнозируют синоптики.

С четверга на погоду будет влиять циклон и станет прохладнее.

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