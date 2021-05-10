В Эстонии вакцинированных могут освободить от ношения масок
Для повышения интереса к вакцинации вскоре можно будет рассмотреть вопрос об отмене обязанности носить маску в помещениях для вакцинированных, пишет Rus.Postimees.
Для повышения интереса к вакцинации вскоре можно будет рассмотреть вопрос об отмене обязанности носить маску в помещениях для вакцинированных, пишет Rus.Postimees.
"Мы должны быть готовы к тому, что вскоре возникнет ситуация, когда нам надо будет мотивировать людей вакцинироваться. Одной из возможностей могло бы быть, например то, что вакцинированные не должны будут в помещениях носить маски", - приводит слова Каи Каллас представительство Европейской комиссии в Таллинне.
Vaata otse täna kell 12.00 veebiseminari „Mida on Euroopal koroonakriisist õppida?“. Sõna saavad @kajakallas, @KadriSimson, Aivar Voog, @svenmikser ja @UrmasReinsaluhttps://t.co/15bbQo7aqu #SinuTulevik #TheFutureIsYours pic.twitter.com/rQvYUMWmOO— Euroopa Komisjon Tln (@EuroopaKomisjon) May 10, 2021
Каллас сказала на семинаре, организованном представительством в понедельник, 10 мая, что если сначала помимо групп риска и пожилых людей вакцинировались те, у кого большой интерес к вакцинации, то вскоре может возникнуть необходимость убеждать сомневающихся людей. "Тогда можно подумать о том, чем мотивировать этих людей, что им дополнительно даст вакцинация", - сказала премьер-министр.