Пн, 10.05.2021
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Илон Маск
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В Эстонии вакцинированных могут освободить от ношения масок

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Для повышения интереса к вакцинации вскоре можно будет рассмотреть вопрос об отмене обязанности носить маску в помещениях для вакцинированных, пишет Rus.Postimees.

"Мы должны быть готовы к тому, что вскоре возникнет ситуация, когда нам надо будет мотивировать людей вакцинироваться. Одной из возможностей могло бы быть, например то, что вакцинированные не должны будут в помещениях носить маски", - приводит слова Каи Каллас представительство Европейской комиссии в Таллинне.

Каллас сказала на семинаре, организованном представительством в понедельник, 10 мая, что если сначала помимо групп риска и пожилых людей вакцинировались те, у кого большой интерес к вакцинации, то вскоре может возникнуть необходимость убеждать сомневающихся людей. "Тогда можно подумать о том, чем мотивировать этих людей, что им дополнительно даст вакцинация", - сказала премьер-министр.

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