О каких побочных эффектах после вакцинации против Covid-19 в Латвии сообщается чаще всего?

О каких побочных эффектах чаще всего сообщается после вакцинации против Covid-19 в Латвии, являются ли побочные эффекты более выраженными после второй дозы вакцины и каким образом нас информируют о побочных эффектах после вакцинации против Covid-19? На эти актуальные вопросы ответили Центр профилактики и контроля заболеваний и Государственное агентство лекарств.

Важная информация о вакцинации против Covid-19:

Если человек переболел Covid-19, он может быть вакцинирован, как только будет здоров и у него закончится период изоляции.

Не делайте прививку во время самоизоляции. Вакцинация разрешена после окончания самоизоляции.

Вторая доза вакцины не должна быть от другого производителя. Не допускается смешивание производителей вакцин в рамках одного курса вакцинации.

Каковы побочные эффекты вакцин?

Все лекарства, включая вакцины, могут вызывать побочные эффекты, они же - ожидаемые реакции в организме. В контексте вакцинации побочные эффекты также обычно называют нежелательными последствиями после иммунизации.

Важно понимать, что побочные эффекты могут быть значительными и менее значительными. Побочные эффекты считаются значительными, если они опасны для жизни, требуют госпитализации или продления уже существующей госпитализации, вызывают серьезную нетрудоспособность или инвалидность.

Однако обычно люди испытывают незначительные побочные эффекты, которые, как правило, не приносят вреда здоровью и могут возникнуть у любого человека в любом возрасте после получения одной или нескольких вакцин.

Эти незначительные побочные эффекты вакцин также называются реакциями, вызванными вакцинами.

Ожидаемые побочные эффекты вакцин:

покраснение, припухлость, болезненность в месте укола. Покраснение и отек могут распространяться на ближайшие суставы (от плеча до локтя; от бедра до колена). Эти реакции обычно появляются в течение нескольких часов после инъекции, являются легкими и проходят сами по себе. Хотя их часто принято считать так называемыми реакциями гиперчувствительности, они НЕ имеют аллергического происхождения, а вызваны высокими титрами антигенов, или прямым воздействием компонентов вакцины, и тяжесть этих реакций не препятствуют введению последующих доз вакцины или других вакцин, содержащих те же антигены.

лихорадка, усталость, плохое самочувствие, головокружение, головная боль, тошнота, рвота. Эти симптомы обычно исчезают в течение нескольких дней (от одного до трех), и никакого лечения не требуется.

Существенные побочные эффекты после вакцинации, как правило, возникают в крайне редких случаях, и риск их возникновения несравним с теми последствиями, которые могут возникнуть при инфекционных и циркулирующих в обществе и природе заболеваниях.

О каких побочных эффектах после вакцинации против Covid-19 в Латвии чаще всего сообщается?

Чаще всего в Латвии появляется информация о побочных эффектах, указанных в инструкции по использованию вакцины - о покраснении, зуде, припухлости в месте инъекции, лихорадке, ознобе, усталости, головной боли. Однако эти побочные эффекты исчезают в течение нескольких дней.

Люди должны немедленно обратиться к врачу, если они испытывают какие-либо из следующих симптомов в течение двух-трех недель после вакцинации: одышка, боль в груди, отек ног, постоянная боль в животе, сильная и продолжительная головная боль, помутнение зрения, небольшие кровоподтеки под кожей в месте укола.

Сколько людей в Латвии в настоящее время испытывают побочные эффекты после вакцинации против Covid-19?

О возможных побочных эффектах после вакцинации против Covid-19 сообщают около 0,4% людей, получивших вакцину.

До 5 мая Государственное агентство лекарств (ZVA) получило в общей сложности 1059 сообщений о побочных эффектах от вакцин против Covid-19. За это время вакцинация была проведена 263 964 раза, включая как первую, так и вторую дозу.

Как и в случае с другими вакцинами, после вакцинации от Covid-19 могут возникнуть побочные эффекты, но не у всех людей они могут проявляться.

Согласно информации ZVA, большинство людей сообщают о побочных эффектах, описанных в инструкции по использованию вакцины, например, о боли в месте инъекции, лихорадке, ознобе и усталости.

Каковы возможные побочные эффекты Pfizer/BioNTech?

Наиболее часто встречающиеся симптомы главным образом включают в себя побочные эффекты из общей категории симптомов, а именно реакцию в месте инъекции, лихорадку, озноб и усталость.

Также часто сообщалось о головной боли, головокружении и сонливости после вакцинации, желудочно-кишечных симптомах, таких как диарея, тошнота и рвота. Симптомы появляются в течение 8-10 часов после вакцинации и обычно проходят через 2-3 дня.

Как указано в описании вакцины, редкие и необычные побочные эффекты включают увеличение лимфатических узлов, тошноту, боль в конечностях, бессонницу, зуд в месте инъекции и кратковременную дряблость одной стороны лица.

От вакцин mRNS побочные эффекты чаще возникают именно после второй дозы или иногда они более серьезны, чем после первой дозы.

Каковы побочные эффекты вакцины Vaxzevria (AstraZeneca)?

Возможные побочные эффекты, о которых сообщалось после вакцинации, отражают побочные эффекты, описанные в описании лекарства и инструкции по применению Vaxzevria.

Многие люди испытывают более серьезные побочные эффекты после первой дозы. Больше всего сообщают о реакции в месте инъекции, головной боли, лихорадке и усталости.

В настоящее время в Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, связанного с вакциной. Как сообщает ZVA, из всех 1059 сообщений о побочных эффектах ко 2 мая было получено восемь сообщений, содержащих информацию о смертельных случаях, произошедших через несколько дней (от 3 до 17 дней) после вакцинации.

Один из умерших был в возрасте от 60 до 69 лет, четыре - в возрасте от 70 до 79 лет и трое - в возрасте от 80 до 89 лет.

Эксперты ZVA провели углубленную оценку данных, в результате которой причинно-следственная связь летальных исходов с вакциной Covid-19 установлена не была.

Случаи, когда сообщается, что смерть пациента связана с вакцинацией, передаются на рассмотрение в Инспекцию здравоохранения.

С момента начала вакцинации 28 декабря 2020 года до 24 апреля этого года ZVA также получило в общей сложности 20 сообщений о различных случаях тромбов, наблюдавшихся во время вакцинации против Covid-19, включая инсульт, тромбоз глубоких вен, тромбофлебит.

Однако следует отметить, что ни в одном из этих случаев не было установлено правдоподобной причинно-следственной связи с вакциной, поскольку сообщалось о сопутствующих заболеваниях, которые сами по себе могли вызывать эти состояния.

Согласно представленным данным о зарегистрированных случаях и текущим знаниям о тромбозе и синдроме тромбоцитопении (TTS), в Латвии не было зарегистрировано случаев синдрома тромбоцитопении после вакцинации Vaxzevria.

Каковы возможные побочные эффекты Moderna?

Наиболее частыми побочными эффектами были боль в месте инъекции, усталость, головная боль, миалгия (боль в мышцах), артралгия (боль в суставах), озноб, тошнота/рвота, отек/боль в подмышечных впадинах, лихорадка, отек и покраснение в месте инъекции. Побочные эффекты обычно были от легкой до умеренной степени тяжести и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации.

Наименьшая частота реактогенности была связана с более старшим возрастом вакцинируемых.

В целом некоторые побочные эффекты проявлялись чаще у молодых людей. Отек/боль в подмышечных впадинах, усталость, головная боль, миалгия, артралгия, озноб, тошнота/рвота и лихорадка чаще встречались у людей в возрасте от 18 до 65 лет, чем у лиц в возрасте 65 лет и старше. Местные и систематические побочные эффекты чаще наблюдались после второй дозы, чем после первой.

После второй дозы вакцины побочные эффекты более выражены?

Ожидаемые реакции после второй дозы вакцины mRNS могут быть более серьезными, чем после первой дозы, и это нормально.

Эти реакции длятся в среднем 1-2 дня, и польза от вакцинации определенно перевешивает временные неудобства. Для уменьшения симптомов можно использовать парацетамол или ибупрофен в соответствующих дозах.

У вакцин Comirnaty компании Pfizer/BioNTech и Moderna обычно ожидаемые побочные эффекты более выражены именно после второй дозы. Кроме того, у молодых людей они более выражены, чем у людей старшего возраста.