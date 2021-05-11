Кровопролитие в школе Казани: дети рассказали о пережитом во время стрельбы

"У нас в школе вот эти черти..."

"Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать "Закрываем двери!". Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти…

Я со спины видел одного, как выводили <...>. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <...>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: "Открывайте, это мы". Ну мы открыли", - рассказал "Медиазоне" Сергей, ученик восьмого класса школы № 175 в Казани.

Задержание одного из нападавших. Видео: Readovka pic.twitter.com/GsQmBFvTIM — МБХ медиа (@MBKhMedia) May 11, 2021

"А вы точно полиция?"

"Мы успели дверь закрыть, и он говорит: "Это полиция, вас в заложниках держат?".

Мы говорим: "Да, да, нас держат".

Он говорит: "Щас мы вас вытащим" - и, типа, начинает дверь долбить.

Потом выходит в коридор полиция, типа, настоящая полиция, и он пытается бежать. Он бежал и начал стрелять, и нам в дверь попало, и там такая пуля пролетела. И нам потом говорили: "Откройте, это полиция", а мы спрашивали: "А вы точно полиция?", - рассказали другие ученики, находившиеся на месте происшествия.

"У детей была истерика"

"Это была середина урока. К нам впопыхах забежала классный руководитель, закрыла дверь. Директриса объявила по громкой связи, чтобы все сидели в классах, потому что у нас в школе террористы.

Нас минут через 20 всех вывели из школы. У детей была истерика.

Сказали, что есть погибшие, также убит учитель. Учителя, вроде как, убили прямо на глазах у учеников младших классов", - рассказала "Комсомольской правде" ученица восьмого класса школы.

"Он был самым тихим в классе"

"Ничего плохого о нем сказать не могу. Он был самым тихим в классе, самым спокойным. По-моему, его никто не гнобил, у нас все классы были дружные. Учителя точно не могли его гнобить. У нас, конечно, было несколько злых учителей, но довести до такого его точно не могли.

Никаких проблем с родителями у него не было. В школу всегда приходил чистый, опрятный. Он хорошо воспитан был, насколько я знаю.

В школе проблем у него никаких не было. Скорее всего, его в колледже довели", - сказал "Подъему" бывший одноклассник Галявиева.

Первые кадры изнутри школы в Казани pic.twitter.com/wc7dfvRPha — МБХ медиа (@MBKhMedia) May 11, 2021

"Тихий и неконфликтный студент"

"Ильназ Галявиев за время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен", - сообщили "Подъему" в пресс-службе колледжа при университете ТИСБИ, где молодой человек учился на четвертом курсе.

"Я всегда всех ненавидел"

СМИ опубликовали видео допроса Ильназа Галявиева. Приводим слова, которые выкрикивает молодой человек:

"Месяца два назад я осознал себя богом. А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел".

Рядом со школой, где произошла стрельба, появился стихийный мемориал - люди массово несут к нему цветы.

Рядом с казанской школой появился стихийный мемориал.



Фото: Марина Безматерных / Медиазона pic.twitter.com/GHWtedzgNp — Медиазона (@mediazzzona) May 11, 2021