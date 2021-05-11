Трагедия в Казани: реакция Максима Галкина, Алсу, Ольги Бузовой и других звезд

"Чудовищная трагедия сегодня произошла в родной Казани, унёсшая жизни детей и взрослых. Что происходит с людьми? Понять нереально. Это бесчеловечно и непостижимо! Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова... Это был ведь обычный школьный мирный день... Боль..." - написала певица Алсу.

Правозащитница Екатерина Гордон написала, что заседание общественного совета началось с минуты молчания. Близким погибших она выразила соболезнования.

Певица Виктория Дайнеко призналась, что ее сердце разрывается от таких новостей. Она уверена, что это - "ночной кошмар каждой матери".

Актриса Яна Поплавская отметила, что для родителей нет ничего страшнее, чем хоронить своих детей. Она пожелала сил родным погибших и пострадавших.

К соболезнованиям присоединился и Максим Галкин: "Страшная трагедия, потрясшая до глубины души!".

В полном ужасе от происходящего оказалась и актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова: "Что с нами такое?!".

Кристина Орбакайте

Юлия Высоцкая написала: "Казань. Как страшно. Боль. Бессилие. Соболезнования родным".

Не осталась равнодушной и Тина Канделаки: "Иногда рядом с нами случаются большие трагедии, из которых мы обязательно сделаем выводы. Но никакие размышления о том, как сделать так, чтобы теракт в казанской гимназии никогда не повторился, не могут отодвинуть на второй план наше сочувствие и сопереживание боли, которая пришла сегодня сразу в большое количество семей. ⠀ Давайте просто побудем мысленно рядом с людьми, потерявшими своих детей, и пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто борется сейчас за свою жизнь. ⠀ В мужестве и таланте наших врачей мы не сомневаемся. Пусть они делают все возможное, чтобы минимизировать последствия сегодняшнего трагического нападения".

Ольга Бузова призналась, что трагедии в Казани тронула ее до глубины души: Мое сердце разбито от жесткости случившейся сегодня. Как??? Как можно было врываться в школу и расстреливать ни в чем не повинных детей? Боже, в каком мире мы живем? Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернется! Мои молитвы с каждой семьей, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке".