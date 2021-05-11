Валдис Якобсонс ФОТО: LETA

В пятницу, 7 мая, скончался бывший председатель правления компании-производителя лекарств Grindeks Валдис Якобсонс, сообщает агентство LETA.

Якобсонс родился 4 июня 1939 года.

В 1995 году он был награжден Орденом Трех звезд и стал почетным доктором фармацевтики Латвийской медицинской академии. В 1996 году Якобсонс стал почетным членом Латвийского общества фармацевтов и почетным членом Латвийской академии наук, а в 2005 году получил награду П. Страдиня за продолжение традиций фармацевтики Латвии и меценатство науке.

В 1991 году Якобсонс стал директором латвийского предприятия по производству медицинских препаратов Grindeks, в 1997 году - президентом Grindeks, а в 1998 году - председателем совета Grindeks.

Кроме того, с 1998 года Якобсонс был председателем правления Латвийской ассоциации производителей лекарств, а с 2001 года - председателем правления Латвийской ассоциации предпринимателей в области химии и фармацевтики.

Якобсонс в 1998 году стартовал на выборах в Сейм 7-го созыва по списку Народной партии.

После работы в Grindeks Якобсонс был владельцем усадьбы Бланкенфельда и подарил Елгавскому краевому самоуправлению коллекцию коллекцию колокольчиков, экспозиция которой находится в поместье Лиелплатоне и насчитывает около 1000 колокольчиков разного происхождения, истории, возраста, форм и материалов.