Гиргенс поддерживает пересмотр действующих антиковидных ограничений, а не введение новых
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) поддерживает систематический пересмотр существующих антиковидных ограничений, а не введение дополнительных.
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) поддерживает систематический пересмотр существующих антиковидных ограничений, а не введение дополнительных.
Глава МВД считает, что необходимо наращивать темпы вакцинации, а также он хотел бы услышать аргументы в пользу введения дополнительных ограничений.
По словам министра, службы МВД уже с начала пандемии играли главную роль в контроле за соблюдением ограничений и сейчас активно проверяют, например, террасы заведений общественного питания и соблюдение самоизоляции.
Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что правительство вряд ли будет рассматривать в четверг, 13 мая, какие-либо новые ограничения.