Ср, 12.05.2021
Месяца два назад я осознал себя богом. А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел. Ильназ Галявиев, убийца девяти человек в Казани
Ильназ Галявиев, убийца девяти человек в Казани

Гиргенс поддерживает пересмотр действующих антиковидных ограничений, а не введение новых

Глава МВД Сандис Гиргенс ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) поддерживает систематический пересмотр существующих антиковидных ограничений, а не введение дополнительных.

Глава МВД считает, что необходимо наращивать темпы вакцинации, а также он хотел бы услышать аргументы в пользу введения дополнительных ограничений.

По словам министра, службы МВД уже с начала пандемии играли главную роль в контроле за соблюдением ограничений и сейчас активно проверяют, например, террасы заведений общественного питания и соблюдение самоизоляции.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что правительство вряд ли будет рассматривать в четверг, 13 мая, какие-либо новые ограничения.

НАВЕРХ
Back