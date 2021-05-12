Гиргенс поддерживает пересмотр действующих антиковидных ограничений, а не введение новых

Глава МВД считает, что необходимо наращивать темпы вакцинации, а также он хотел бы услышать аргументы в пользу введения дополнительных ограничений.

По словам министра, службы МВД уже с начала пандемии играли главную роль в контроле за соблюдением ограничений и сейчас активно проверяют, например, террасы заведений общественного питания и соблюдение самоизоляции.