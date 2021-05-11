Кариньш: важно сохранить антиковидные ограничения и ускорить темпы вакцинации

Комментируя высказывание лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса о том, что впредь перед принятием решений об ограничениях или их смягчении нужны политические дискуссии, премьер признал, что в таком подходе есть логика.
Если возникнут обстоятельства, которые заставят правительство задуматься об ужесточении ограничений, то это следует обсуждать заранее на политическом уровне между Сеймом и Кабинетом министров, сказал премьер.
На просьбу высказать свое личное мнение об усилении или ослаблении ограничений Кариньш ответил, что нужно сохранять существующие ограничения.
Он также призвал переключить внимание с ограничений на более активную вакцинацию от Covid-19, в том числе говорить о преимуществах для вакцинированных людей.
Как сообщалось, правительство рассмотрит ряд вопросов, связанных с Covid-19, в четверг, 13 мая.
Заседание Кабинета министров началось в 10:00.
Планировалось заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании и вакцинации.
Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, он не считает, что правительству будет предложено принять какие-либо новые ограничения для снижения заболеваемости Covid-19.
Премьер-министр подчеркнул, что главное - двигаться в сторону продолжения вакцинации от Covid-19, что принесет положительный эффект.
На вопрос, обсуждала ли коалиция реализацию сценария D с учетом изменения эпидемиологической ситуации, а также может ли реализация этого сценария отменить централизованные экзамены и чемпионат мира по хоккею в Латвии, Кариньш ответил, что правительство несколько недель назад приняло "принцип светофора" - порядок, при каких обстоятельствах требуются более строгие ограничения. Министр здравоохранения заявил, что ни один из этих критериев пока не достигнут.
При этом Кариньш отметил, что, если обстоятельства изменятся к худшему, правительство решит, что делать дальше, и обсудит такую возможность в коалиции. Он добавил, что такого обсуждения еще не было, потому что нет и таких обстоятельств.