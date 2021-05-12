Ср, 12.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Казани похоронили погибших при стрельбе в школе

ФОТО: EPA/Scanpix

В Казани прошли похороны всех девятерых погибших при стрельбе в школе № 175, сообщает "Медуза".

Власти Татарстана взяли на себя организацию похорон жертв стрельбы в школе, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в Казани в школе № 175. Погибли девять человек, еще по крайней мере 20 пострадали. Среди погибших - семь учеников школы, а также 25-летняя учительница английского языка. У Галявиева было разрешение на оружие. Нападавшего задержали. На первом допросе он заявил, что два месяца назад осознал себя "богом". Перед нападением на школу Галявиев написал в своем Telegram-канале, что "убьет огромное количество биомусора".

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