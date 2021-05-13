Привитые без самоизоляции, "развод" с AstraZeneca и вакцинация подростков. Новые решения правительства

Ограничена работа нескольких латвийских больниц
В настоящее время доступность определенных услуг в трех больницах скорой медицинской помощи ограничена, следует из презентации Центра медицины катастроф Службы экстренной медицинской помощи (NMPD), представленной на заседании правительства.
До конца мая Мадонская больница перестала оказывать услуги в родильном отделении. В Елгавской больнице на данный момент недоступна компьютерная томография, а в Цесисской клинике - услуги невролога.
Очень высокая загруженность мест в отделениях для больных коронавирусом наблюдается в четырех больницах. Самая высокая - в Лудзенском медицинском центре - 93%. В больнице Балви загруженность достигает 84%, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) - 83%. Высокая загруженность и в Бауской больнице - 75%.
Руководитель центра Дита Хейберга оценила заполняемость койко-мест RAKUS как тревожную.
Павлютс: снижения заболеваемости Covid-19 можно ожидать в конце июня
Если к концу июня вакцинацией от Covid-19 будет охвачено 40% населения Латвии, можно ожидать снижения заболеваемости, сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
По прогнозам Министерства здравоохранения, к концу этой недели первой дозой от Covid-19 будет привито около 24% населения Латвии.
В свою очередь, завершения вакцинации 30% населения можно ожидать в середине июня, 40% населения - в конце июня - начале июля, считает Павлютс.
По словам министра, в странах, где не менее 40% населения прошли курс вакцинации, заболеваемость Covid-19 значительно снижается и эффект от вакцинации хорошо виден.
Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека (18,4% населения), завершили процесс вакцинации 95 183 человека (5,04%).
Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Covid-19 третьей вакциной
Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Сovid-19 третьей вакциной, говорится в презентации, представленной правительству Министерством здравоохранения.
Минздрав отмечает, что в настоящее время у международных организаций нет рекомендаций по вакцинации третьей дозой. Продолжительность защиты у первых вакцинированных все еще отслеживается. На данный момент известно, что защита длится не менее восьми месяцев. О более долгом периоде наблюдений пока нет.
Как поясняет министерство, ни одна страна не приняла решение о ревакцинации третьей дозой, но в некоторых странах планирование этой бустерной дозы находится на ранней стадии или на стадии идеи.
Хотя в настоящее время неизвестно, потребуется ли третья доза вакцины или обычная ревакцинация, при необходимости следует провести подготовку.
Речь идет и о создании портфеля вакцин, объемах вакцинации и других вопросах.
Правительство одобрило выделение на меры антикризисной поддержки еще 180,9 млн евро
СГД ранее было выделено 446,5 млн евро на финансовую поддержку предприятий и работающих, пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19.
С начала этого года до 27 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 336,574 млн евро. В настоящий момент для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении СГД имеется 109,9 млн евро.
За один рабочий день выплачивается в среднем 6,7 млн евро поддержки, поэтому средств, выделенных на ее выплату, хватит примерно до 20 мая.
180,9 млн евро для дальнейшего оказания господдержки будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.
Семейные врачи: поставки вакцин от Covid-19 улучшились, но есть проблемы с IТ-системами
Поставки вакцин от Covid-19 улучшились, но остались проблемы с системами информационных технологий (IT), сообщила представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Илзе Скуя.
Оценивая доступность вакцин от Covid-19, Скуя подчеркнула, что поставки вакцин улучшились и семейные врачи получают информацию о том, когда и какие вакцины от Covid-19 будут им доставлены.
В то же время она указала на проблемы с единой сетью вакцинации ViVaT, а также на эпизодически медленную работу системы электронного здравоохранения.
По словам Скуи, из-за недостатков ИТ-систем на семейных врачей ложится лишняя нагрузка и создается впечатление, что семейным врачам надо решать проблемы отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.