Чт, 13.05.2021
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Илга Шуплинска, министр образования и науки

Привитые без самоизоляции, "развод" с AstraZeneca и вакцинация подростков. Новые решения правительства

  • Правительство согласовало постепенную отмену ограничений в отношении привитых
  • Может начаться вакцинация подростков старше 16 лет
  • AstraZeneca больше не будет использоваться в качестве приоритетной вакцины
  • Привитым от Covid-19 разрешили не соблюдать самоизоляцию после поездок
Люди в Старой Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров на внеочередном заседании обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране, ограничения из-за Covid-19, послабления для вакцинированных и меры господдержки налогоплательщиков. После заседания состоялась пресс-конференция, на которой правительство сообщило о новых решениях. RUS TVNET собрал главное к этому часу.

В пресс-конференции приняли участие:

Видео: Пресс-конференция

Заседание правительства началось в 10:00.

Правительство заслушало подготовленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, нагрузке на систему здравоохранения и ходе вакцинации от Covid-19. Также обсуждались предложения по отмене ряда ограничений для привитых от Covid-19 людей.

В повестку дня заседания был включен вопрос о выделении еще 180,9 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков, а также сообщение группы оперативного управления о готовности ввести более строгие ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Правительство согласовало постепенную отмену ограничений в отношении вакцинированных лиц

Кабинет министров поддержал предложение Министерства здравоохранения о поэтапной отмене ограничений в отношении вакцинированных лиц, в то время как министры все еще будут обсуждать конкретные меры, которые могут быть применены к вакцинированным.

Минздрав призвал к "безопасной, справедливой и контролируемой отмене ограничений" в отношении вакцинированных лиц в несколько этапов.

Первый шаг - ввести те же льготы для вакцинированных людей, что и для тех, кто переболел Covid-19.

Второй шаг - облегчить обязательное использование средств индивидуальной защиты в закрытых и контролируемых коллективах.

Третий шаг - введение облегчений для предоставления индивидуальных услуг.

В свою очередь, четвертый шаг предусматривает введение более широких облегчений в ограничениях на собрания, посещение мероприятий и получение услуг.

Согласно предварительному плану Минздрава, уже на этой неделе могут быть внесены исключения относительно соблюдения самоизоляции для вакцинированных при въезде из стран с высокой распространенностью Covid-19.

На следующей неделе могут быть введены исключения на использование масок для лица на рабочих местах, где в одной комнате находится не более 20 человек, которые все были вакцинированы.

С 1 июня могут быть введены исключения для предоставления индивидуальных услуг, если их поставщик был вакцинирован.

С середины июня могут быть введены исключения в ограничения на собрания, получение услуг и посещение мероприятий.

Министр сообщения Талис Линкайтс призвал рассмотреть возможность предоставления услуг, которые могли бы стимулировать вакцинацию тех, кто в настоящее время сомневается. Линкайтс призвал оценить возможность введения в Латвии чего-то подобного так называемому "паспорту возможностей", введенному в Литве.

Павлютс призвал других министров к пятнице представить свои предложения по введению облегчений, более подробное обсуждение которых ожидается в конце мая.

Привитым от Covid-19 разрешили не соблюдать самоизоляцию после поездок

Лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии или Великобритании, больше не должны будут соблюдать требование самоизоляции. Соответствующие поправки к мерам эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 утвердило правительство в четверг, 13 мая.

Это регулирование аналогично уже существующему порядку, позволяющему переболевшим Covid-19 людям не соблюдать требование самоизоляции.

Правила будут применяться к людям, которые могут предоставить доказательства того, что с момента завершения полного курса вакцинации вакцинами, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств или аналогичным регулирующим органом, или вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, прошло 15 дней. В случае с вакциной Johnson&Johnson 15 дней должно пройти после получения первой и единственной дозы.

Для того чтобы привитые люди могли получить свидетельство о вакцинации наиболее удобным способом, до тех пор, пока в стране не будет введен электронный сертификат, в правила включен бланк свидетельства о факте вакцинации на латышском и английском языках. По желанию завершившего курс вакцинации человека медицинское учреждение обязано заполнить указанную форму, вписав в нее зарегистрированную в информационной системе здравоохранения информацию о факте вакцинации.

Как сообщалось ранее, в настоящее время самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из Великобритании, Исландии и Ватикана.

Самоизоляцию в настоящее время необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет более 50 случаев на 100 000 жителей.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Финляндии, Португалии, Ирландии, Сан-Марино и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.

Получена информация о случае смерти после вакцинации

На прошлой неделе ответственные учреждения получили информацию об одном случае смерти после вакцинации от Covid-19, но причинно-следственная связь с фактом вакцинации до сих пор не подтверждена, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Всего в течение недели было зарегистрировано 60 случаев побочных реакций после вакцинации от Covid-19. Количество побочных реакций на 100 доз вакцин от Covid-19 составляет 0,3, что является низким показателем, подчеркнул министр.

В восьми полученных сообщениях были указания на серьезные побочные реакции. Также была получена информация о человеке, который умер после вакцинации от Covid-19. Павлютс сообщил, что причинно-следственная связь с фактом вакцинации в данном случае не подтверждена. В настоящее время в соответствии с нормативной процедурой проходит оценка полученной информации.

Министр заявил, что случаев побочных реакций после вакцинации вакциной Johnsons & Johnson зарегистрировано не было.

AstraZeneca больше не будет использоваться в качестве приоритетной вакцины

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что из-за неопределенности в отношении поставок вакцина Astra Zeneca в настоящее время используется только в качестве дополнительной вакцинации. Ранее предполагалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) для иммунизации против Covid-19.

Политик отметил, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении поставок вакцины Astra Zeneca. Известно, что у Латвии будет еще одна поставка - 12 тысяч доз, но дальнейшая ситуация очень неясна.

"Поэтому мы обычно воздерживаемся от предложения Astra Zeneca для получения первых доз. Наша политика заключается в том, что Astra Zeneca используется только для ревакцинации или для вторых доз для людей, которые получали ее раньше", - пояснил чиновник.

Павлютс признал, что из-за неопределенности с поставками и того факта, что относительно Astra Zeneca на европейском уровне проходят судебные разбирательства, никаких дополнительных заказов на эту вакцину в настоящее время не планируется. Однако Латвия рассчитывает получить поставки, запланированные на этот год.

Ожидалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) против Covid-19, потому что она дешевая и простая в использовании. Однако компания не смогла вовремя выполнить свои обязательства по поставке. Кроме того, есть опасения, что вакцина в очень редких случаях может вызвать образование тромбов, что приведет к прекращению или ограничению применения вакцины в нескольких странах.

Для использования в ЕС также одобрены вакцины против производства Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19 в Латвии

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выявил в Латвии потенциально опасные и малоизученные штаммы Covid-19, предупредил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.

На прошлой неделе в Латвии были выявлены два специфических штамма инфекции с более высокой и длительной способностью к распространению и более тяжелым клиническим течением, которые могут в некоторой степени обойти иммунитет, развившийся от предыдущих штаммов, пояснил эпидемиолог.

В одном случае в Латвии был обнаружен штамм Covid-19 B.1.1.429, или вариант из США, а в одном случае - вариант B.1.525, содержащий мутацию E484K, сообщил представитель SPKC.

Перевощиков пояснил, что вариант B.1.525 был завезен и что человек, скорее всего, заразился в Соединенных Штатах. B.1.1.429, с другой стороны, был не завезен, а обнаружен в Гулбене. SPKC все еще ведет расследование.

Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время в Латвии доминирует британский вариант Covid-19, который выявлен в 87% случаев.

На следующей неделе может начаться вакцинация подростков старше 16 лет

На следующей неделе, 17 мая, может начаться вакцинация 16-летних детей против Covid-19, говорится в презентации, представленной на заседании правительства в четверг Министерством здравоохранения.

Молодые люди в возрасте от 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.

Как сообщалось, в настоящее время, согласно Латвийскому руководству по вакцинации и руководящим принципам Европейского агентства лекарственных средств (EMA), Pfizer/BioNTech - единственная вакцина, одобренная в Европейском союзе, которая может использоваться для вакцинации лиц моложе 18 лет. В настоящее время эту вакцину можно использовать для вакцинации лиц старше 16 лет, но в Латвии это делают только в особых случаях.

Ограничена работа нескольких латвийских больниц

В настоящее время доступность определенных услуг в трех больницах скорой медицинской помощи ограничена, следует из презентации Центра медицины катастроф Службы экстренной медицинской помощи (NMPD), представленной на заседании правительства.

До конца мая Мадонская больница перестала оказывать услуги в родильном отделении. В Елгавской больнице на данный момент недоступна компьютерная томография, а в Цесисской клинике - услуги невролога.

Очень высокая загруженность мест в отделениях для больных коронавирусом наблюдается в четырех больницах. Самая высокая - в Лудзенском медицинском центре - 93%. В больнице Балви загруженность достигает 84%, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) - 83%. Высокая загруженность и в Бауской больнице - 75%.

Руководитель центра Дита Хейберга оценила заполняемость койко-мест RAKUS как тревожную.

Павлютс: снижения заболеваемости Covid-19 можно ожидать в конце июня

Если к концу июня вакцинацией от Covid-19 будет охвачено 40% населения Латвии, можно ожидать снижения заболеваемости, сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По прогнозам Министерства здравоохранения, к концу этой недели первой дозой от Covid-19 будет привито около 24% населения Латвии.

В свою очередь, завершения вакцинации 30% населения можно ожидать в середине июня, 40% населения - в конце июня - начале июля, считает Павлютс.

По словам министра, в странах, где не менее 40% населения прошли курс вакцинации, заболеваемость Covid-19 значительно снижается и эффект от вакцинации хорошо виден.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека (18,4% населения), завершили процесс вакцинации 95 183 человека (5,04%).

Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Covid-19 третьей вакциной

Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Сovid-19 третьей вакциной, говорится в презентации, представленной правительству Министерством здравоохранения.

Минздрав отмечает, что в настоящее время у международных организаций нет рекомендаций по вакцинации третьей дозой. Продолжительность защиты у первых вакцинированных все еще отслеживается. На данный момент известно, что защита длится не менее восьми месяцев. О более долгом периоде наблюдений пока нет.

Как поясняет министерство, ни одна страна не приняла решение о ревакцинации третьей дозой, но в некоторых странах планирование этой бустерной дозы находится на ранней стадии или на стадии идеи.

Хотя в настоящее время неизвестно, потребуется ли третья доза вакцины или обычная ревакцинация, при необходимости следует провести подготовку.

Речь идет и о создании портфеля вакцин, объемах вакцинации и других вопросах.

Правительство одобрило выделение на меры антикризисной поддержки еще 180,9 млн евро

СГД ранее было выделено 446,5 млн евро на финансовую поддержку предприятий и работающих, пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19.

С начала этого года до 27 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 336,574 млн евро. В настоящий момент для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении СГД имеется 109,9 млн евро.

За один рабочий день выплачивается в среднем 6,7 млн евро поддержки, поэтому средств, выделенных на ее выплату, хватит примерно до 20 мая.

180,9 млн евро для дальнейшего оказания господдержки будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.

Семейные врачи: поставки вакцин от Covid-19 улучшились, но есть проблемы с IТ-системами

Поставки вакцин от Covid-19 улучшились, но остались проблемы с системами информационных технологий (IT), сообщила представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Илзе Скуя.

Оценивая доступность вакцин от Covid-19, Скуя подчеркнула, что поставки вакцин улучшились и семейные врачи получают информацию о том, когда и какие вакцины от Covid-19 будут им доставлены.

В то же время она указала на проблемы с единой сетью вакцинации ViVaT, а также на эпизодически медленную работу системы электронного здравоохранения.

По словам Скуи, из-за недостатков ИТ-систем на семейных врачей ложится лишняя нагрузка и создается впечатление, что семейным врачам надо решать проблемы отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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