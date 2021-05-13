Чт, 13.05.2021
В настоящее время важно сохранить антиковидные ограничения и ускорить вакцинацию от Covid-19. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В четверг в Латвии похолодает

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В четверг, 13 мая, воздух в Латвии прогреется до +17...+23 градусов, местами на юго-востоке страны и побережье Рижского залива в Курземе температура не превысит +15 градусов.

По прогнозам синоптиков, усилится восточный, юго-восточный ветер - его порывы составят до 13-18 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы.

В Риге не прогнозируется существенных осадков, скорость ветра в порывах составит 16 метров в секунду, температура воздуха - до +20 градусов.

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