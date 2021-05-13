В четверг в Латвии похолодает
В четверг, 13 мая, воздух в Латвии прогреется до +17...+23 градусов, местами на юго-востоке страны и побережье Рижского залива в Курземе температура не превысит +15 градусов.
В четверг, 13 мая, воздух в Латвии прогреется до +17...+23 градусов, местами на юго-востоке страны и побережье Рижского залива в Курземе температура не превысит +15 градусов.
По прогнозам синоптиков, усилится восточный, юго-восточный ветер - его порывы составят до 13-18 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы.
В Риге не прогнозируется существенных осадков, скорость ветра в порывах составит 16 метров в секунду, температура воздуха - до +20 градусов.