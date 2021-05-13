В России начнут производить вакцину AstraZeneca. Под другим названием

Произведенная вакцина будет называться "Р-Кови" и предназначена будет только для экспорта. В гражданский оборот на территории России вакцина не поступит.

"Речь о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес сейчас проявляют страны Персидского залива", - сообщил Игнатьев.

Он также добавил, что "Р-Фарм" займется экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций, который владеет долей в "Р-Фарм" и анонсировал выпуск препарата от AstraZeneca силами компании еще летом 2020 года.