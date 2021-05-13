Чт, 13.05.2021
Я не хочу никого упрекать. У меня уже были антитела - я переболел Covid-19 бессимптомно, я не боюсь болезни и не боюсь вакцинации. Петерис Апинис, врач
Петерис Апинис, врач

В России начнут производить вакцину AstraZeneca. Под другим названием

вакцина AstraZeneca ФОТО: Getty Images

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" в июне этого года выпустит первую партию вакцины от коронавируса по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение РБК гендиректора компании Василия Игнатьева.

Произведенная вакцина будет называться "Р-Кови" и предназначена будет только для экспорта. В гражданский оборот на территории России вакцина не поступит.

"Речь о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес сейчас проявляют страны Персидского залива", - сообщил Игнатьев.

Он также добавил, что "Р-Фарм" займется экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций, который владеет долей в "Р-Фарм" и анонсировал выпуск препарата от AstraZeneca силами компании еще летом 2020 года.

Ранее в марте этого года во многих странах Европы было приостановлено использование вакцины от AstraZeneca из-за случаев тромбоза у вакцинированных этим препаратом. Позднее Европейское агентство лекарственных средств подтвердило связь между вакциной и образованием тромбов, однако речь в этом случае о крайне редком побочном эффекте, и использование AstraZeneca безопасно продолжить.

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