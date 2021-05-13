"Cекс - это всегда политическая история". Умерла российский секс-блогер Татьяна Никонова

"Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни", - говорится в сообщении. О других подробностях публике еще неизвестно. Коллеги и друзья покойной попросили проявлять тактичность к ее семье.

Татьяна была довольно известна в кругах активистов и СМИ, так как часто посещала мероприятия и не боялась громких заявлений.

На протяжении 9 лет, с 2012 года, Татьяна вела свой блог Nikonova.online, в котором обучала людей сексуальной грамотности. В нем она писала о сексе, телесности, гендере и феминизме. Ей удалось собрать довольно большую аудиторию, ведь в Instagram ее блог читали более 250 тысяч пользователей, на канале в Telegram - более 25 тысяч.

Она также выступала публично перед аудиторией и была гостем в блогах на YouTube, где говорила о важности легальности абортов, поддержки ЛГБТК-людей, сексуальном просвещении и на другие темы.

Видео: Выпуск шоу "Подруги" с участием Татьяны Никоновой

Однако из-за своих категоричных и резких высказываний Никонова очень часто подвергалась критике и бану в социальных сетях.

"Меня заблокировал Facebook, я была вынуждена сидеть под другим аккаунтом как раз в разгар обсуждений Вайнштейна. И я увидела всех тех людей, которых когда-то забанила, потому что они говорили очень оскорбительные вещи", - говорила Татьяна в рамках круглого стола, организованного Русской службой BBC в 2017 году.

Татьяна делилась тем, что ей часто приходилось сталкиваться с людьми, которые не понимали смысла ее деятельности. По словам активистки, чаще всего ее слова вызывали негодование у мужчин.

В комментариях в социальных сетях ей часто приходилось вступать в полемику с мужчинами, которые спрашивали: "Зачем вы пишете о сексе? Сексом нужно только заниматься".

Татьяна была более чем уверена, что женщины никогда о таком бы не спросили, так как понимают, чем грозит недоговоренность.

В посыле Татьяны очень четко можно было отследить тему активного согласия, особенно со стороны девушки.